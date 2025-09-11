कहीं आप भी तो एक बार में गट गट कर के नहीं पी जाते नारियल पानी? मत करिए ये गलती

Coconut water safety tips: नारियल पानी को अक्सर 'नेचर का एनर्जी ड्रिंक' कहा जाता है. गर्मी में शरीर को ठंडक देने और हाइड्रेट रखने के लिए लोग इसे सबसे सेफ हेल्दी ऑप्शन मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही नारियल पानी कभी-कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है? हाल ही में एक घटना ने यह साबित कर दिया कि अगर नारियल पानी दूषित हो जाए, तो इसके फायदे की जगह नुकसान ज्यादा हो सकते हैं.

नारियल पानी क्यों होता है खास? (infected coconut water side effects)

नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह न केवल शरीर को एनर्जी देता है, बल्कि गर्मी में हाइड्रेशन बनाए रखने का भी सबसे अच्छा तरीका है, इसलिए लोग इसे सीधे नारियल से पीना सबसे सेफ मानते हैं, लेकिन असली खतरा तभी शुरू होता है, जब यह सही तरीके से स्टोर न किया जाए.

Photo Credit: Canva

कैसे पनपता है फंगस? (coconut water poisoning)

अगर नारियल को गर्म और नमी वाली जगह पर रखा जाए, तो इसमें बैक्टीरिया और फंगस आसानी से पनप सकते हैं. ये अक्सर नारियल के खोल की दरारों से या गलत तरीके से स्टोर करने पर अंदर पहुंच जाते हैं. बाहर से नारियल बिल्कुल साफ दिखेगा, लेकिन अंदर का पानी दूषित हो सकता है. यही वजह है कि कई बार लोग बिना शक किए इसे पी लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं.

दूषित नारियल पानी पीने के खतरनाक असर (coconut water fungus infection)

सांस लेने में दिक्कत (coconut water poisoning case)

इन्फेक्टेड नारियल पानी फेफड़ों पर बुरा असर डाल सकता है. इससे सांस लेने में परेशानी, सीने में दबाव और पानी भरने जैसी समस्या हो सकती है. अगर समय पर इलाज न मिले, तो यह जानलेवा भी हो सकता है.

पेट दर्द और उल्टी-दस्त (coconut water health risks)

बासी या खराब नारियल पानी पीने से बैक्टीरिया शरीर में पहुंच जाते हैं. इसके चलते कुछ घंटों में ही उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखने लगते हैं.

Photo Credit: Canva

दिमाग और नसों पर असर (coconut water harm)

सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है, जब फंगस से बना 3-नाइट्रोप्रोपियोनिक एसिड (3-NPA) दिमाग को प्रभावित करता है. इससे चक्कर आना, घबराहट, मांसपेशियों में खिंचाव और दौरे जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

डेनमार्क की घटना से सीख (nariyal pani kharab)

एक शोध में सामने आया कि डेनमार्क के 69 वर्षीय व्यक्ति की मौत दूषित नारियल पानी पीने से हो गई थी. जांच में पाया गया कि पानी में 3-NPA नाम का टॉक्सिक मौजूद था, जो नारियल के अंदर फंगस से बना था. यह घटना बताती है कि नारियल पानी हमेशा उतना सेफ नहीं जितना हम समझते हैं.

Photo Credit: Canva

नारियल पानी पीने से पहले रखें ये सावधानियां (coconut water danger)

नारियल को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें.

खरीदते समय खोल में दरार या खराबी चेक करें.

नारियल तोड़ने के तुरंत बाद ही उसका पानी पीएं.

अगर पानी का स्वाद या गंध अजीब लगे तो तुरंत त्याग दें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा