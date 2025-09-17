खाली पेट शराब पीने से नशा जल्दी क्यों होता है? ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं ये बात

शराब कई लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है, कोई भी पार्टी या फिर शादी इसके बिना इन्हें अधूरी सी लगती है. भले ही शराब की बोतलों पर साफ-साफ लिखा हो कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी इसे पीने वालों की तादात लगातार बढ़ती ही जा रही है. अक्सर आपने शराब को लेकर कई तरह की बातें भी सुनी होंगीं, जिनमें से एक खाली पेट शराब पीना भी है. कहा जाता है कि खाली पेट शराब पीने से ये तेजी से चढ़ती है और इससे ज्यादा नुकसान होता है. आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है और शराब कैसे अपना काम करती है.

शराब के पेट में जाने के बाद क्या होता है?

जब भी कोई शराब पीता है तो वो सीधे पेट में जाती है और यहां से इसके रास्ते अलग-अलग हो जाते हैं. एल्कोहल सबसे पहले छोटी आंत में जाती है, जहां से ये खून में फैलती है. जितनी तेजी से शराब खून में फैलती है, उतनी तेजी से नशा चढ़ने लगता है. शराब शरीर में 6 से लेकर 12 घंटे तक रह सकती है.

खाली पेट शराब पीने से क्या होता है?

अगर आप खाली पेट शराब पीते हैं तो ये तेजी से आपकी छोटी आंत में जाती है, ऐसे में एल्कोहल खून में तुरंत चला जाता है और नशा चढ़ने लगता है. दरअसल हमारे पेट में जब भी कुछ जाता है तो उसे पाइलोरिक स्फिंस्टर जैसे एक दरवाजे से छोटी आंत में भेजने का काम किया जाता है. जब हमारा पेट भरा होता है तो ये मसल काफी सिकुड़ जाती है और चीजें छोटी आंत तक काफी धीरे-धीरे पहुंचती हैं. यानी शराब पेट में ज्यादा देर तक रहती है. वहीं जब खाली पेट हम कुछ खाते या पीते हैं तो पाइलोरिक स्फिंस्टर तुरंत उसे छोटी आंत में भेज देता है और उसका असर शरीर पर होने लगता है. यही वजह है कि खाली पेट शराब पीने से नशा जल्दी होने लगता है.

लिवर करता है ये काम

आखिर में शराब लिवर में जाती है, जहां लिवर इसके जहर को तोड़ने का काम करता है. लिवर में कुछ एंजाइम होते हैं, जो लगातार जहरीले तत्वों को फिल्टर करने का काम करते हैं. हालांकि अगर आप लगातार शराब पीते हैं तो लिवर पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है और शराब खून में ही रहती है.

शराब पीने से आपकी सेहत को नुकसान पहुंचना तय है, इसीलिए इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपको नशा जल्दी चढ़ता है या फिर देरी से... ये आपके कई जरूरी अंगों को नुकसान पहुंचाती है और इन्हें पूरी तरह से डैमेज कर सकती है. शराब पीने से दिमाग स्लो हो सकता है और दिल पर भी इसका असर हो सकता है.