Basant Panchami 2026 Wishes: बसंत पंचमी के खास मौके पर इन विशेज के साथ अपनों को दें सरस्वती पूजा की खास शुभकामनाएं

Basant Panchami 2026 Wishes: हिन्दू धर्म में बसंत पंचमी का बहुत महत्व है. इस दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती (Sarswati puja) की पूजा की जाती है. अपनों को इन विशेज के साथ दें खास शुभकामनाएं.

Basant Panchami 2026 Wishes: बसंत पंचमी के खास मौके पर इन विशेज के साथ अपनों को दें सरस्वती पूजा की खास शुभकामनाएं
Basant Panchami 2026 Wishes: बसंत पंचमी की शुभकामनाएं.

Basant Panchami 2026 Wishes: बसंत पंचमी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है. यह दिन मां सरस्वती की आराधना का दिन होता है. 23 जनवरी यानि आज 2026, शुक्रवार को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है. हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है.  हिन्दू धर्म में बसंत पंचमी का बहुत महत्व है. इस दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती (Sarswati puja) की पूजा की जाती है. शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी (Rishi Panchami)  नाम से भी जाना जाता है. बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक यह खास दिन ज्ञान, शिक्षा, कला और संगीत के क्षेत्र में समृद्धि और सफलता की प्राप्ति के रूप में भी महत्वपूर्ण माना जाता है. बसंत पंचमी के खास मौके पर आप अपनों को शुभकामनाएं इन विशेज के साथ दें. 

बसंत पंचमी पर अपनों को दें ये शुभकामनाएं- (Best Wishes For Basant Panchami) 

1. 

  • वीणा की मधुर तान बजे,
  • अज्ञान का अंधेरा सजे.
  • मां सरस्वती का आशीर्वाद मिले,
  • हर सपना साकार हो जाए.

2.

  • पीले रंग की छाई है शान,
  • ज्ञान का बढ़े हर दिन मान.
  • मां सरस्वती का मिले वरदान,
  • सफल हो जीवन, बने पहचान.

3.

  • बसंत पंचमी का शुभ दिन आया,
  • हर मन में उल्लास समाया.
  • मां सरस्वती करें कृपा अपार,
  • ज्ञान से भर दे जीवन सार.

4.

  • तू स्वर की दाता है,
  • तू ही वर्णों की ज्ञाता
  • तुझमें ही नवाते शीष,
  • हे शारदा मैया, दे अपना आशीष
  • बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना!

5.

  • पीले-पीले सरसों के फूल, 
  • पीली उड़े गुलाल, 
  • रंग बरसे पीला और छाए खुशहाली, 
  • मुबारक हो आपको बसंत पंचमी की त्योहार.

