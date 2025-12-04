Dudh jalebi kab khana chahie: सर्दियों का मौसम आते ही अक्सर ज्यादातर लोग ठंड और जुकाम जैसी परेशानियों से जूझते हैं. इस दौरान शरीर को अधिक एनर्जी, गर्माहट और हड्डियों की मजबूती की जरूरत होती है. इंस्टाग्राम पर योगाचार्य रवींद्र ने अपने पेज yogacharya_ravinder पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि दूध के साथ जलेबी खाने से आपके शरीर को कितने अद्भुत फायदे मिल सकते हैं. कई लोग इसे मजेदार डेजर्ट मानकर खाते हैं, लेकिन इसका सेहत पर असर कम लोग ही जानते हैं. तो चलिए जानते हैं दूध-जलेबी आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है.

जलेबी को दूध के साथ खाने से क्या होता है (What Happens When You Eat Jalebi with Milk)

1. हड्डियों को मजबूती (Stronger Bones)

योगाचार्य रवींद्र अपने वीडियो में सलाह दे रहे हैं कि सर्दियों में हफ्ते में कम से कम 2-3 बार दूध और जलेबी खाने से सेहत को कई फायदे होते हैं. इससे हड्डियां मजबूत होती हैं. दूध में ज्यादा मात्रा में कैल्शियम मौजूद होता है, जो हड्डियों को मजबूत और हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है. वहीं, जलेबी में मौजूद शुगर शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को तेज करती है, जिससे हड्डियों को जरूरी पोषण तेजी से मिलता है. इसके नियमित सेवन से हड्डियों की संरचना मजबूत रहती है और उम्र बढ़ने के साथ होने वाली कमजोरी को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है.

2. जोड़ों और कमर के दर्द में राहत (Relief from Joint and Back Pain)

योगाचार्य रवींद्र के अनुसार, दूध-जलेबी का मिश्रण उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है, जिन्हें जोड़ों, घुटनों या कमर में दर्द की समस्या रहती है. इसके सेवन से हड्डियों और जोड़ों में पोषण पहुंचता है, जिससे सूजन कम होती है और दर्द में धीरे-धीरे राहत मिलती है. सर्दियों में यह कॉम्बिनेशन शरीर को गर्म रखता है, जो जॉइंट पेन से राहत दिलाता है.

3. इंस्टैंट एनर्जी (Instant Energy)

सर्दियों में कई बार शरीर जल्दी थकान महसूस करता है और कमजोरी का एहसास होता है. जलेबी और दूध का कॉम्बिनेशन शरीर को इंस्टैंट एनर्जी देता है. जलेबी की मिठास शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाती है, जबकि दूध में मौजूद प्रोटीन और पोषक तत्व एनर्जी को काफी समय तक बनाए रखते हैं.

4. सर्दी-जुकाम छूमंतर (Good for Cold & Cough Relief)

योगाचार्य रवींद्र कहते हैं कि जिन लोगों को सर्दियों में सर्दी-जुकाम की समस्या ज्यादा होती है, उनके लिए दूध और जलेबी मिलाकर खाना किसी वरदान से कम नहीं होता है. इससे जल्दी ठंड नहीं लगती और सर्दी भी नहीं होती है.

ताकत बढ़ाने के लिए दूध में क्या मिलाकर पीना चाहिए? (What Should You Add to Milk for Strength?)

दूध सिर्फ कैल्शियम का सोर्स नहीं है. इसे सही तरीके से मिलाकर पीने से ताकत और इम्यूनिटी दोनों बढ़ती हैं. जलेबी और दूध मिलाकर पीने से हड्डियों की ताकत बढ़ती है और शरीर मजबूत होता है. इसके अलावा दूध में अदरक और हल्दी मिलाकर पीने से इम्यूनिटी और जुकाम से राहत मिलती है. बादाम और किशमिश को दूध के साथ मिलाकर पीने से मांसपेशियों और दिमाग की शक्ति बढ़ती है.

जलेबी खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? (Which Disease Does Jalebi Help With?)

अगर आज तक आप दूध और जलेबी स्‍वाद के ल‍िए खाते तो यह र‍िसर्च आपको चौंका देगी. दूध और जलेबी खाने से कमजोरी, थकान, सर्दी-खांसी, और पाचन से जुड़ी समस्याएं (जैसे कब्ज) जैसी कई दिक्कतें दूर हो सकती हैं और यह माइग्रेन के सिरदर्द से भी राहत दिलाता है. यह वजन बढ़ाने और शरीर को तुरंत एनर्जी भी देता है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों को इससे परहेज करना चाहिए क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है.

एक्सपर्ट्स के अनुसार, जलेबी खाने से सीधे तौर पर कोई बीमारी पूरी तरह दूर नहीं होती है. जलेबी मुख्य तौर से शक्कर और तेल से बनी होती है, इसलिए इसे ज्यादा मात्रा में खाने से सेहत पर निगेटिव असर पड़ सकता है. इससे मोटापा, शुगर बढ़ना या हार्ट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. हालांकि अगर जलेबी दूध के साथ ली जाए, तो यह कुछ मामलों में फायदेमंद हो सकती है. जलेबी में शुगर होती है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है. गर्म दूध और जलेबी हल्की गर्माहट और कैलोरी देकर बॉडी को रिलैक्स कर सकता है. दूध के साथ जलेबी खाने से हड्डियों को कैल्शियम और शरीर को ताकत मिलती है.