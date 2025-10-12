Shilajit for Skin Problems: आजकल हर कोई अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखना चाहता है. मार्केट में तमाम तरह के स्किनकेयर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन नेचुरल रेमेडीज की डिमांड भी हमेशा रहती है. इन्हीं में से एक है शिलाजीत, जिसे हम आमतौर पर हेल्थ सप्लीमेंट और एनर्जी बूस्टर के तौर पर जानते हैं. लेकिन आजकल स्किनकेयर (Shilajit Skin Care Routine at Home) में इसकी चर्चा बढ़ रही है. कई लोग इसे फेस मास्क (Best Way to Apply Shilajit on Face at Home) की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिलाजीत (Does Shilajit Improve Skin Tone and Brightness) को चेहरे पर भी लगाया जा सकता है. इससे स्किन को फायदा होता है या नुकसान. अगर आप भी शिलाजीत और स्किन से जुड़ी इन बातों को लेकर कंफ्यूज हैं, तो इस आर्टिकल में जानिए अपने हर सवालों का जवाब.

क्या शिलाजीत को चेहरे पर लगा सकते हैं (Shilajit for Skin)

शिलाजीत में कई तरह के मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो स्किन को अंदर से पोषण देने का काम करते हैं. अगर इसे सही तरीके से लगाया जाए तो यह चेहरे की डलनेस और थकान को कम कर सकता है और नेचुरल ग्लो लाने में मदद करता है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि शिलाजीत को कभी भी डायरेक्ट चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए. कच्चे रूप में यह स्किन पर रैशेस या जलन पैदा कर सकता है. इसे हमेशा गुलाब जल, एलोवेरा जेल या शहद जैसे माइल्ड बेस के साथ मिलाकर लगाना चाहिए.

क्या शिलाजीत से स्किन प्रॉब्लम हो सकती है (Shilajit Skin Problems)

ब्यूटी एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर आपकी स्किन नॉर्मल या ड्राई है तो शुद्ध शिलाजीत मिलाकर लगाने पर आमतौर पर कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को इससे एलर्जी, खुजली या पिंपल्स की दिक्कत हो सकती है. इसके साथ ही, अगर आप मार्केट से नकली या मिलावटी शिलाजीत ले आते हैं तो उससे स्किन और ज्यादा खराब हो सकती है. इसलिए हमेशा किसी भरोसेमंद ब्रांड से ही असली और टेस्टेड शिलाजीत खरीदना चाहिए और इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट करना अनिवार्य है.

शिलाजीत कितने दिनों में असर दिखाता है (Shilajit Effects)

चेहरे पर लगाने के बाद शिलाजीत का असर धीरे-धीरे दिखता है. अगर आप इसे हफ्ते में 2-3 बार रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो करीब 2 से 3 हफ्तों में आपको स्किन टोन में फर्क नजर आने लगता है. इससे चेहरा ब्राइट और हेल्दी दिखने लगता है. वहीं, अगर इसे सेवन करते हैं तो इसके फायदे 20-30 दिनों में महसूस होते हैं. हालांकि, असर का समय हर किसी की स्किन टाइप और इस्तेमाल किए गए शिलाजीत की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है.

शिलाजीत फेस मास्क कैसे बनाते हैं (Shilajit Face Mask)

शिलाजीत फेस मास्क बनाना बहुत आसान है और इसे घर पर ही तैयार किया जा सकता है. इसके लिए आधा चम्मच शुद्ध शिलाजीत लें और इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल या गुलाब जल मिला लें. इस पेस्ट को चेहरे पर 15 मिनट तक लगाकर छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो लें. अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो इसमें थोड़ी शहद भी मिला सकते हैं. हफ्ते में दो बार इस मास्क का इस्तेमाल करने से चेहरे पर ग्लो आता है और स्किन ज्यादा टाइट और फ्रेश महसूस होती है.

क्या शिलाजीत से पिंपल्स होते हैं (Does Shilajit cause Pimples)

बहुत से लोग यह सोचकर डरते हैं कि कहीं शिलाजीत से पिंपल्स तो नहीं होंगे. अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप शिलाजीत का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे पिंपल्स की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन सही मात्रा और सही तरीके से लगाने पर यह पिंपल्स को रोकने में भी मदद करता है, क्योंकि शिलाजीत में एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. यानी सही इस्तेमाल पर यह एक्ने और पिंपल्स कम करने में फायदेमंद साबित हो सकता है.