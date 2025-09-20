NDTV Yuva 2025: रसिक चोपड़ा ने बताया 'खुद के सीईओ' बनने का मंत्र, बस जीवन में ये 3 बाते हैं जरूरी

Be The CEO Of Your Life: युवाओं को नए जोश और ऊर्जा से भरने के लिए एनडीटीवी अक्सर खास कार्यक्रम आयोजित करवाता है. जो एनडीटीवी युवा के नाम से नई जनरेशन के बीच पॉपुलर हो चुका है. इस साल भी मुंबई में एनडीटीवी युवा 2025 का आयोजन भी जोश, उत्साह और एनर्जी से भरपूर रहा. इस खास मंच पर देशभर से कई वक्ताओं ने युवाओं से संवाद किया. अपने संवाद के दौरान तकरीबन हर वक्ता युवाओं को नई दिशा (How To Motivate Youself) दिखाने और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया. इसी कड़ी में मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच रसिक चोपड़ा (Rasik Chopra Kaun Hai) ने भी एक शानदार सत्र लिया जिसका टाइटल था. इस सत्र का नाम था"Be The CEO Of Your Life" यानी "अपने जीवन के CEO बनें". अपनी एनर्जी और उत्साह से भरपूर युवाओं की मौजूदगी ने इस सत्र को बेहद खास बनाया. चलिए जानते हैं इस मौके पर रसिक चोपड़ा ने युवाओं को क्या खास मंत्र दिए.

NDTV YUVA: रसिक चोपड़ा ने युवाओं को दिए जिंदगी जीने के ये मंत्र, बताया कैसे बनें लीडर

मूवमेंट है बड़ा मंत्र

सत्र की शुरुआत रासिक चोपड़ा ने कुछ अनोखे अंदाज़ में की. उन्होंने सबसे पहले सभी को खड़ा किया और म्यूजिक पर थोड़ा हिलने डुलने के लिए कहा. उनका मानना है कि मूवमेंट से इमोशन जुड़ता है और इमोशन से ट्रांसफॉर्मेशन आता है. इसलिए मंच पर आते ही वो खुद बहुत देर तक झूमते कूदते नजर आए. और, युवाओं को भी यही करने के लिए मोटिवेट किया.

तीन चीजों को समझें

रसिक चोपड़ा ने बताया कि अगर आप अपने जीवन में नेतृत्व करना चाहते हैं, तो तीन चीज़ों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है. ये तीन चीजें हैं, फैसले (Decisions), निराशा (Disappointment), और समर्पण (Devotion). उन्होंने कहा, "आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कैसे फैसले लिए, निराशा से कैसे निपटे और किस चीज के प्रति समर्पित रहे."

बैलेंस और हेल्दी अप्रोच है जरूरी

उन्होंने 'हसल कल्चर' यानी लगातार काम करने की सोच पर भी सवाल उठाया और कहा कि ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए हमें बैलेंस और हेल्दी एप्रोच अपनानी चाहिए.

रसिक ने युवाओं को ये भी याद दिलाया कि केवल जानकारी रखना काफी नहीं है, उसका सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है. उन्होंने कहा, "नॉलेज सिर्फ संभावित शक्ति है, असली शक्ति तब बनती है जब आप उसे उपयोग में लाते हैं."

रसिक चोपड़ा कौन हैं?

रसिक चोपड़ा एक जाने-माने लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हैं. वो युवाओं, प्रोफेशनल्स और लीडर्स को उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में मदद करते हैं. उनके सेशंस एनर्जी से भरपूर होते हैं और वे लोगों को अपनी सोच बदलकर, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं. रासिक का मानना है कि हर व्यक्ति अपने जीवन का CEO हो सकता है, बस जरूरत है सही सोच, सही एक्शन और खुद पर विश्वास रखने की.