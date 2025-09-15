विज्ञापन

क्या सच में हंसने से बढ़ती है उम्र? जानें क्या कहता है साइंस और आयुर्वेद

Benefits of laughing: हंसी केवल एक इमोशन नहीं, बल्कि हेल्थ टॉनिक है. साइंस और आयुर्वेद दोनों मानते हैं कि रोज हंसने से स्ट्रेस कम होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और उम्र लंबी होती है.

हंसना है असली दवा: साइंस और आयुर्वेद बताते हैं लंबी उम्र का सीक्रेट

Natural stress relief through laughter: आज की भागदौड़ और स्ट्रेस से भरी लाइफ में हंसना अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हंसी केवल मूड अच्छा करने का जरिया नहीं, बल्कि हेल्थ का सबसे आसान और फ्री टॉनिक है. साइंस और आयुर्वेद दोनों मानते हैं कि हंसना शरीर और दिमाग को रीचार्ज करता है, स्ट्रेस लेवल घटाता है और लंबी उम्र का राज़ छुपाए हुए है.

Science क्या कहता है? (Science behind laughter benefits)

  • मॉडर्न साइंस मानता है कि हंसना किसी नैचुरल मेडिसिन से कम नहीं.
  • हंसी के दौरान ब्रेन से एंडोर्फिन और डोपामिन निकलते हैं, जो तुरंत स्ट्रेस घटाते हैं.
  • ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हार्ट हेल्दी रहता है.
  • रिसर्च के मुताबिक, रोज़ 10–15 मिनट हंसना हल्की एक्सरसाइज जितना फायदा पहुंचाता है.
  • हंसना इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, मेमोरी तेज करता है और दिमाग को फ्रेश रखता है.
Ayurveda का नजरिया ( Ayurveda benefits of laughing)

  • आयुर्वेद में हंसी को नेचुरल दवा कहा गया है, जो शरीर और मन का बैलेंस बनाए रखती है.
  • हंसने से वात-पित्त-कफ का संतुलन बेहतर होता है.
  • डाइजेशन सुधरता है और नींद अच्छी आती है.
  • आयुर्वेद मानता है कि खुश रहना और हंसना सीधा आपकी आयु यानी lifespan बढ़ाता है.
  • यही वजह है कि योग और ध्यान के साथ हंसी को भी लंबे जीवन का अहम हिस्सा माना गया है.
रोज़ हंसना कैसे बनाए आदत? (laughter therapy)

  • सुबह की शुरुआत लाफिंग योगा से करें.
  • परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताकर खुलकर हंसे.
  • कॉमेडी शो देखें, मजेदार किताबें पढ़ें या बच्चों के साथ खेलें.
  • छोटी-छोटी खुशियां और खुलकर हंसना न सिर्फ हेल्दी बॉडी और माइंड देता है बल्कि आपकी लाइफ को लंबा और खुशहाल बनाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

