रोज हंसने से क्या होता है? खुलकर हंसने के क्या फायदे हैं, जानिए यहां

Benefits of Laughing: हंसने से शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कम हो जाते हैं और खुशी देने वाले न्यूरोकेमिकल्स जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ जाते हैं. इससे स्ट्रेस-एंजाइटी कम होती है और हम अच्छा महसूस करते हैं.

हंसने के क्या फायदे होते हैं?
Laughter Benefits: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों ने तनाव और स्ट्रेस को तो अपना साथी ही बना लिया है. कई बार तो लोग इससे छुटकारा पाने के लिए महंगी-महंगी थैरेपी और दवाओं का सहारा भी ले लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं इसका सबसे सस्ता और असरदार इलाज खिलखिलाकर हंसना हो सकता है. बता दें कि हंसने से मूड तो तुरंत बेहतर होता ही साथ में सेहत को भी कई फायदे मिलते हैं. इसी के चलते आज हम आपको रोज खुलकर हंसने के फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं...

1. इम्यूनिटी बूस्टर (Immunity Booster)

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक हंसने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल (Cortisol) कम होते हैं और इम्यून सेल्स बढ़ते हैं. इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और बीमारियों से बचाव होता है.

2. हेल्दी हार्ट (Healthy Heart)

जब हम हंसते हैं, तो हार्ट रेट थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है, उसके बाद मांसपेशियों में रिलैक्सेशन और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. इससे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और परिणामस्वरूप दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है.

3. शरीर में बढ़ता है ऑक्सीजन

जोर से हंसने के बाद डायफ्राम और फेफड़े एक्टिव हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और फेफड़ों में जमा हवा बाहर निकल जाती है. यह भी कहा जा सकता है कि जोर से हंसने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और सांस लेने में आसानी होती है.

4. कम होता है स्ट्रेस (Stress)

हंसने से शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कम हो जाते हैं और खुशी देने वाले न्यूरोकेमिकल्स जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ जाते हैं. इससे स्ट्रेस-एंजाइटी कम होती है और हम अच्छा महसूस करते हैं.  

5. मजबूत होते हैं रिश्ते

चाहे हम अपने पार्टनर, दोस्त, सहकर्मी या परिवार के साथ हंस रहे हों, हंसी से रिश्तों में नजदीकी आती है और भरोसा बढ़ता है. साथ ही हंसना तनाव कम करता है और झगड़े सुलझाने में मदद करता है और दूसरों के प्रति समझ बढ़ाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

