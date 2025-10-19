विज्ञापन

दिवाली में प्रेगनेंट महिलाएं रखें आपना खास ध्यान, डॉक्टर से जानें सेफ सेलिब्रेशन के 5 जरूरी टिप्स

Diwali Tips for Pregnant Ladies: सेहत के नजरिए से देखा जाए तो दिवाली में कुछ सावधानियां बरतना बहुत ही जरूरी होता है. इसके अलावा अगर आप गर्भवस्था यानी प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं तो खुद का खास ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है.

Read Time: 3 mins
Share
दिवाली में प्रेगनेंट महिलाएं रखें आपना खास ध्यान, डॉक्टर से जानें सेफ सेलिब्रेशन के 5 जरूरी टिप्स
Pregnancy Safety Tips
AI

Pregnancy Safety Tips: रोशनी का त्योहार दिवाली अपने साथ खुशियां और उत्साह लेकर आता है. कई लोग तो इस पर्व का पूरे साल से इंतजार करते हैं. सेहत के नजरिए से देखा जाए तो इस पर्व में कुछ सावधानियां बरतना बहुत ही जरूरी होता है. इसके अलावा अगर आप गर्भवस्था यानी प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं तो खुद का खास ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. इस दौरान छोटी सी लापरवाही भी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है. इसी कड़ी में डॉक्टर सोनाली गुप्ता ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए ये बताया है कि प्रेगनेंट महिलाओं को दिवाली के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

पीडियाट्रिशियन ने बताया पिता बच्चों के सामने न करें ये 5 गलतियां, वरना बिगड़ सकती है संतान की परवरिश

1. सफाई के दौरान रखें इन बातों का ध्यान

डॉक्टर सोनाली बताती हैं कि घर में दिवाली की सफाई के दौरान प्रेगनेंट महिला को भूलकर भी हैवी सामान न ही उठाना चाहिए और न ही खिसकाना चाहिए. इसके अलावा घर के फर्निचर को किसी भी तरह से पुश करने से बचना चाहिए. साथ ही गिली जगहों पर नहीं जाता चाहिए, इससे फिसलकर गिरने का खतरा बढ़ सकता है. वहीं, सीढ़ियों पर ज्यादा उतरने-चढ़ने से भी बचना चाहिए. अपने घर की सफाई में अपने हस्बैंड की मदद जरूर लें.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

2. हैवी-टाइट ड्रेस न पहनें

अब दिवाली का त्योहार है तो सजना-संवरना भी काफी जरूरी हो जाता है. ऐसे में डॉक्टर सोनाली बताती हैं कि प्रेगनेंट महिलाओं को ज्यादा हैवी और टाइट ड्रेसेस पहनने से बचना चाहिए. दीपावली के मौके पर गर्भवती महिला अपने कम्फर्ट के अनुसार ही कपड़े पहनें.

3. ज्यादा मिठाई न खाएं

दिवाली का त्योहार, मिठाई के बिना अधूरा सा है. लेकिन अगर आप प्रेगनेंट हैं तो आपको खास ध्यान रखना चाहिए.ऐसे में आप ज्यादा शुगरी मिठाई भूलकर भी न खाएं. इसके अलावा घी में तली चीजों से भी परहेज करना चाहिए. आप ड्राई फ्रूट्स, रोस्टेड नट्स और लाइट चीजें खा सकती हैं. 

4. पॉल्युशन से खुद को बचाएं

डॉक्टर सोनाली बताती हैं कि कुकिंग और दीये जलाते समय महिलाओं को अपने आप बहुत सेफ रखना चाहिए. जहां भी आग हो वहां से खुद को दूर ही रखें. इसके अलावा पॉल्युशन से खुद को बचाना चाहिए, ये प्रदूषण बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है. साथ ही खुद को हाईड्रेट करना ना भूलें और बीच-बीच में कुछ खाती रहें. अगर बाहर जाना ज्यादा जरूरी हो तो मास्क का इस्तेमाल करें.

5. ऐसे पटाखे न जलाएं

बिना पटाखे जलाए तो कुछ लोगों की दिवाली पूरी ही नहीं होती है. ऐसे में अगर आपको भी पटाखे जलाने का शौक है तो ज्यादा तेज आवाज वाले पटाखें न जलाएं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com