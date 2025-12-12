मल त्याग करने के बाद कभी नहीं करनी चाहिए 7 गलतियां, डॉक्टर ने बताया झेलने पड़ सकते हैं गंभीर नुकसान

Bathroom habits you should avoid: मल त्याग करना एक नेचुरल और जरूरी प्रक्रिया है, जिसके जरिए शरीर से बचा हुआ और अपशिष्ट भोजन बाहर निकलता है. हालांकि, इस दौरान जाने-अनजाने में हम कुछ आम गलतियां कर जाते हैं, जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं. गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जोसेफ सलहाब ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने 7 ऐसी ही गलतियों के बारे में बताया है. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे किस तरह ये गलतियां आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं.
वॉशरूम जाने के बाद कभी नहीं करें ये गलतियांनंबर 1- पीछे से आगे की तरफ वाइप करना
स्टूल पास करने के बाद प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने के लिए लोग टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं. ऐसा करते समय पीछे से आगे की तरफ वाइप करने से बचें. डॉक्टर बताते हैं, ये आदत खासकर महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) का बड़ा कारण बनती है. आगे की तरफ वाइप करने से बैक्टीरिया यूरिन एरिया तक पहुंच सकते हैं. ऐसे में हमेशा आगे से पीछे की दिशा में ही सफाई करें.नंबर 2- वेट वाइप्स का इस्तेमाल
अधिकतर वेट वाइप्स में केमिकल होते हैं, जो स्किन में जलन या डर्मेटाइटिस पैदा कर सकते हैं. डॉक्टर इसके बजाय बिडेट या पानी से सफाई की सलाह देते हैं.नंबर 3- 3 दिन से ज्यादा कब्ज
अगर कब्ज 3 दिन से अधिक बनी रहे, तो स्टूल सख्त होकर दर्द और चोट का कारण बन सकता है. ऐसे में 3 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी आपका पेट साफ नहीं होता है, तो इस कंडीशन में तुंरत डॉक्टर से सलाह लें.नंबर 4- गलत पोजिशन में बैठना
मल त्याग करते समय हमेशा अपने पैरों के नीचे एक छोटा स्टूल रखें. इससे रेक्टम सीधा होता है और मल निकलना आसान हो जाता है. कई बार गलत पोजिशन में बैठने के चलते भी आपको मल त्याग करने में दिक्कत होती है.नंबर 5- फोन स्क्रॉल करना
टॉयलेट पर 5 मिनट से ज्यादा बैठकर मोबाइल चलाना एक गलत आदत है. इससे प्रेशर बढ़ता है और हेमोरॉयड्स (पाइल्स) होने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में टॉयलेट में फोन इस्तेमाल करने से बचें.नंबर 6- फोन को साफ न करना
अगर आप किसी कारण टॉयलेट में फोन ले जा रहे हैं, तो बाद में फोन को साफ जरूर करें. वॉशरूम में ले जाने पर फोन पर कई तरह के कीटाणु जमा हो जाते हैं और यह बीमारी फैलाने का बड़ा माध्यम बन सकता है.नंबर 7- ढक्कन बंद किए बिना फ्लश करना
इन सब से अलग डॉक्टर बताते हैं, बिना कवर किए फ्लश करने पर हवा में माइक्रो ड्रॉपलेट्स फैल जाते हैं, जिसमें टॉयलेट के बैक्टीरिया होते हैं. ऐसे में हमेशा फ्लश करने से पहले सीट का ढक्कन बंद जरूर करें.
गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं, ये छोटी-छोटी आदतें आपकी हेल्थ पर बड़ा असर डालती हैं. ऐसे में मल त्याग करते समय इन 7 बातों पर ध्यान जरूर दें.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
