कब्ज से हैं परेशान? आंतों में सड़ रहे मल को 1 दिन में करें बाहर, डॉक्टर ने बताया जबरदस्त तरीका

What to eat to clean your stomach: क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनका पेट कई दिनों तक साफ नहीं होता? सुबह-सुबह उठते ही पेट भारी, गैस और फुलाव महसूस होता है? ये सिर्फ छोटी परेशानी नहीं है. अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो यही कब्ज बवासीर, भगंदर या फिशर की जड़ बन सकती है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि आपको अब दवाइयों पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है. अमेरिका के फेमस हेल्थ एक्सपर्ट Dr. Mandell ने कुछ ऐसे आसान तरीके बताए हैं, जो पुराने से पुराना कब्ज खत्म कर सकते हैं, वो भी बिना साइड इफेक्ट के.

सोंठ और ऑलिव ऑयल का कमाल (How to clean a full stomach in the morning)

डॉ. मंडेल कहते हैं, अगर पेट को रोजाना क्लीन रखना है, तो किचन में रखी सोंठ और ऑलिव ऑयल आपकी सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं. रात में 2–3 सूखे सूंठ को गर्म पानी में भिगो दें. सुबह वो पानी पी लें और सूंठ खा लें. साथ ही, सुबह खाली पेट 1 बड़ा चम्मच Olive Oil में थोड़ा नींबू मिलाकर लें. इससे पाचन तंत्र एक्टिव होता है और मल नरम होकर आसानी से बाहर आता है.

नींबू और गर्म पानी से दिन की सही शुरुआत (Remedies for Constipation)

आधा नींबू गर्म पानी में निचोड़कर पीना न सिर्फ पेट साफ करता है, बल्कि कोलन को भी डिटॉक्स करता है. नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड आंतों में फंसे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिससे शरीर हल्का (how to clean intestine) और एनर्जेटिक महसूस होता है.

एलोवेरा और अलसी के बीज - पेट के दोस्त (What to eat the night before to poop in the morning)

सुबह खाली पेट 2–3 चम्मच Aloe Vera Juice पीना आंतों को सॉफ्ट बनाता है और रेगुलैरिटी बढ़ाता है. वहीं, Flaxseed (अलसी) का तेल मल को चिकना करके बाहर निकालने में मदद करता है.

एप्सन साल्ट्स, बेकिंग सोडा और डैंडिलियन टी का असर (How do you get rid of constipation fast)

एप्सन साल्ट्स में मौजूद Magnesium आंतों की मांसपेशियों को एक्टिव करता है.

1 कप पानी में 2 चम्मच एप्सन साल्ट मिलाकर पीएं.

अगर पेट में एसिडिटी है, तो 1 चम्मच बेकिंग सोडा को गुनगुने पानी में घोलें.

वहीं, Dandelion Tea एक नैचुरल लक्सेटिव की तरह काम करती है...इसे दिन में 2–3 बार पी सकते हैं.

कॉफी भी मददगार, लेकिन लिमिट में (How to digest food in 5 minutes)

सुबह की एक कप कॉफी पाचन को स्टिमुलेट करती है, पर ध्यान रहे...ज्यादा कैफीन डिहाइड्रेशन बढ़ा सकती है, इसलिए पानी पीना न भूलें.

