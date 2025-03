Tea leaves for Skin Care: चाय बनाने के बाद चाय पत्ती को फेंकने की बजाय स्किन पर इस तरह करें यूज, चांद की तरह चमक उठेगा चेहरा

Leftover Tea leaves for Skin Care: हमारा देश चाय के शौकीनों का देश है. यहां हर घर में कई बार चाय बनती है. कई लोग तो रात को भी चाय पीते हैं. लेकिन अक्सर चाय पीने के बाद चायपत्ती फेंक दी जाती है. अक्सर चाय पीने के बाद लोग बर्तन में बची चायपत्ती (Tea Leaves Benefits for Skin) को डस्टबिन में फेंक देते हैं. माना जाता है कि चाय के बाद चायपत्ती किसी काम की नहीं बचती है. लेकिन ये गलत राय है, चाय बनाने के बाद बची हुई पत्ती भी स्किन के लिए कमाल के फायदे करती है. चाय पत्ती (tea leaves Scrub for Skin tanning) स्किन के लिए रामबाण से कम नहीं हैं. आप बची हुई चाय पत्ती से घर पर ही शानदार स्क्रब बना सकते हैं. इसकी मदद से आपकी स्किन की डैड स्किन भी साफ हो जाएगी और सनबर्न और टैनिंग से भी राहत मिलेगी. चलिए आज जानते हैं कि चाय बनाने के बाद बची हुई चायपत्ती (How to make Tea Leaves Scrub) से आप किस तरह स्किन के लिए स्क्रब तैयार कर सकती है.

आटा गूंथने से पहले मिला लें ये 2 चीजें, कागज की तरह पतली और रूई सी मुलायम बनेंगी रोटियां

स्किन के लिए फायदेमंद है चाय पत्ती (LeftOver Tea leaves Benefits for Skin)

बची हुई चाय पत्ती एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है.

चाय पत्ती में स्किन के लिए ढेर सारे फायदे पाए जाते हैं.

ये स्किन को चमकदार बनाती है और उसे साफ करती है.

चाय पत्ती की मदद से झुर्रियों को कम करने में मदद मिलती है.

चाय पत्ती स्किन टैनिंग को भी दूर करती है.

चाय पत्ती नेचुरल स्क्रब के तौर पर काफी फायदेमंद मानी जाती है.

चाय पत्ती के स्क्रब से डेड स्किन को साफ करने में मदद मिलती है और त्वचा साफ और चमकदार बन जाती है.

चाय पत्ती में ढेर सारा टैनिन पाया जाता है जो स्किन के लिए अच्छा होता है.

चाय पत्ती में पाया जाने वाला कैफीन त्वचा के लिए रामबाण की तरह काम करता है.



किस तरह बनाएं चाय पत्ती का स्क्रब (How to make Tea leaves)

चायपत्ती का स्क्रब बनाना काफी आसान है.

सबसे पहले चाय बनाने के बाद चाय पत्ती को एक बाउल में ले लीजिए.

चाय पत्ती सूखी है तो थोड़ा गुलाब जल एड कर लीजिए.

इसमें थोड़ा सा दही और शहद मिला लीजिए.

अब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस एड कर लीजिए.

अब इसी बाउल में थोड़ा सा चावल का आटा लीजिए.

अब सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कीजिए.

आपका होममेड स्क्रब तैयार है.

इस स्क्रब को हफ्ते में एक बार चेहरे, गर्दन और हाथों पर लगाइए और अच्छी तरह मसाज कीजिए.

पांच से सात मिनट तक मसाज करने के बाद हल्के गुनगुने पानी से स्किन को साफ कर लीजिए.

स्किन को साफ करने के बाद स्किन पर मॉइश्चराइजर लगा लीजिए.

चाय पत्ती इस तरह भी स्किन को देगी फायदे (Tea Leaves uses for Skin)