आप भी तो नहीं कर रहे पिंपल को फोड़ने की गलती, आज ही हो जाएं सावधान

Skin Care Tips: चेहरे पर पिंपल फोड़ना नुकसानदायक है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन, दाग-धब्बे और स्किन डैमेज हो सकता है. बेहतर है कि सही स्किनकेयर और धैर्य अपनाया जाए.

पिंपल फोड़ना बन सकता है चेहरे की सबसे बड़ी गलती, जानिए क्यों

Side Effects of Pimple Popping: चेहरे पर पिंपल निकलना हर किसी के साथ कभी न कभी जरूर होता है. धूल-मिट्टी, पॉल्यूशन, गलत खानपान और स्ट्रेस इसकी बड़ी वजहें हैं. कई बार लोग महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं, तो कुछ लोग सीधे पिंपल फोड़ने की गलती कर बैठते हैं. यही आदत आपकी स्किन को खूबसूरत बनाने की बजाय और ज्यादा खराब कर देती है.

पिंपल फोड़ने से बढ़ता है इन्फेक्शन | Skin Care Tips

हमारे हाथ और नाखून हमेशा साफ नहीं होते. इनमें बैक्टीरिया छिपे रहते हैं. जब आप पिंपल फोड़ते हैं तो ये बैक्टीरिया खुले ज़ख्म में चले जाते हैं. नतीजा...इन्फेक्शन का खतरा. इससे पिंपल और भी बड़ा हो सकता है और चेहरे पर दर्द व सूजन बढ़ जाती है.

पिंपल का फैलना शुरू हो जाता है | Pimple Popping Dangers

एक पिंपल फोड़ने के बाद आपको लगता है कि समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट होती है. पिंपल फोड़ने से उसमें मौजूद पस और बैक्टीरिया आसपास की त्वचा में फैल जाते हैं. इसका असर ये होता है कि, एक जगह के पिंपल की वजह से पूरे चेहरे पर दाने निकल सकते हैं.

दाग-धब्बों का खतरा  | Pimple Fodna Nuksan

पिंपल को दबाकर निकालना आपकी त्वचा को गहरी चोट पहुंचाता है. यही चोट समय के साथ गहरे दाग और निशानों में बदल सकती है. कई बार ये निशान हमेशा के लिए चेहरे पर रह जाते हैं और स्किन की खूबसूरती खराब कर देते हैं.

हीलिंग प्रक्रिया धीमी हो जाती है | Pimple Ka Ilaj

जब पिंपल को यूं ही छोड़ दिया जाए तो वह कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे फोड़ते हैं तो हीलिंग प्रोसेस धीमा हो जाता है. त्वचा को ठीक होने में ज्यादा समय लगता है और सूजन भी लंबे समय तक बनी रहती है.

सही स्किनकेयर से मिलेगी राहत  | Face Care Routine

पिंपल से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है सही स्किनकेयर रूटीन अपनाना. चेहरा दिन में दो बार साफ करें, हेल्दी डाइट लें और ज्यादा पानी पिएं. पिंपल को छूने या फोड़ने से बचें. जरूरत पड़ने पर डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

