पानी पीते वक्त 90% लोग करते हैं यह 4 गलतियां, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ने बताया पानी पीने का सही तरीका

4 Water Drinking Mistakes: हम सब जानते हैं कि पानी पीना अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. लेकिन अधिकतर लोग पानी पीते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनका बुरा असर शरीर पर सीधा पड़ सकता है. गलत समय पर पानी पीना, बहुत तेजी से पानी निगल जाना समेत ऐसी कई गलतियां हैं जिन्हें 90% लोग जाने-अनजाने करते ही हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको ऐसी 4 मुख्य गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो लोग पानी पीते वक्त करते हैं. इसकी जानकारी वूमेन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट सलोनी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. साथ ही उन्होंने यह भी बताया है पानी कैसे पीना चाहिए. आइए जानते हैं...

1. पानी जल्दी-जल्दी निगलना

कई लोग एक ही सांस में एक गिलास पानी निगल जाते हैं. न्यूट्रिशन एक्सपर्ट सलोनी बताती हैं कि इससे बॉडी को मिनी शॉक लग सकता है. तेजी से पानी निगलने पर शरीर उसे प्रोसेस नहीं कर पाता और इससे पाचन गड़बड़ होने, पेट फूलने या एसिडिटी जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं. ऐसे में पानी को पीने का सही तरीका है कि आप 1 पानी पिएं और फिर 2-3 सेकेंड के बाद निगलें. इससे शरीर पर अतिरिक्त दबाव भी नहीं पड़ता है.

कई लोग फ्रिज या केतली से निकला बेहद ठंडा-गर्म पानी तुरंत पी लेते हैं, जबकि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट सलोनी के अनुसार यह एक बड़ी गलती हो सकती है. वह बताती हैं कि बेहद ठंडे या गर्म पानी से बॉडी को पहले अपने तापमान को एडजस्ट करने में अतिरिक्त ऊर्जा लगानी पड़ती है और उसके बाद ही पानी को सही तरह से अवशोषित कर पाती है. ऐसे में पानी हमेशा रूम टेंपरेचर वाला ही पीना चाहिए.

न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बताती हैं कि खाने के साथ गिलास भर एक साथ पानी भूलकर भी नहीं पीना चाहिए. इससे जठराग्नि प्रभावित होती है और खाने का पचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और ब्लोटिंग की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में आप पानी खाना खाने से आधे घंटे पहले या 1-2 घंटे बाद पिएं. इसके अलावा अगर खाना खाते वक्त पानी पीना ही है तो छोटी-छोटी घूंट पानी पिएं.

अधिकतर लोग पानी पीने के लिए प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इससे पानी में माइक्रोप्लास्टिक मिल जाते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में आप पानी पीने के लिए स्टील या कॉपर की बोतल का इस्तेमाल करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.