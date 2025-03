चिया सीड के साथ इन चीजों को भूलकर भी न खाएं, सेहत हो सकती है खराब

Chia Seeds dangerous Food Combination: चिया सीड्स आजकल फिट रहने और वेट लूज करने के लिए बेस्ट ऑप्शन में गिने जाने लगे हैं. चिया सीड्स को सब्जा के बीज भी कहा जाता है. ढेर सारे पोषण से भरपूर चिया सीड्स खाने से शरीर (chia seeds benefits) को कई फायदे होते हैं. हेल्थ को लेकर जागरूक लोगों में आजकल इन बीजों को खाने का चलन है. यूं तो चिया सीड्स सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं, लेकिन इनका कुछ चीजों के साथ कॉम्बिनेशन काफी रिस्की (Do not Eat Chia Seeds with these Food Items) हो सकता है. अगर चिया सीड्स खाते वक्त सावधानी न बरती जाए तो फायदे की जगह सेहत को नुकसान हो सकता है. चलिए आज जानते हैं कि चिया सीड्स के साथ क्या न खाएं...

चिया सीड्स इन चीजों के साथ मिलाकर न खाएं - Do not Eat Chia Seeds with these Food Items

चिया सीड्स को दूध के साथ नहीं खाना चाहिए.

अगर आप दूध के साथ चिया सीड्स खाते हैं तो पेट में भारीपन और गैस की शिकायत हो सकती है.

चिया सीड्स को दही के साथ खाने से पेट में दर्द और सूजन हो सकती है.

दरअसल दही में लैक्टिक एसिड होता है और ये चिया सीड्स में पाए जाने वाले फाइबर के साथ मिलकर पेट में रिएक्शन कर सकता है.

खट्टे फलों के साथ चिया सीड्स का सेवन नहीं करने की सलाह दी जाती है.

अगर इन्हें चिया सीड्स के साथ खाया तो पेट में एसिडिटी हो सकती है.

इसके साथ साथ दही और चिया सीड्स साथ खाने पर खट्टी डकार और सीने में जलन की समस्या भी हो सकती है.

तीखे फूड्स के साथ भी चिया सीड्स का सेवन नहीं करना चाहिए.

ज्यादा तीखे और मसालेदार भोजन में कैप्साइसिन होता है ये चिया सीड्स में मौजूद फाइबर के साथ पेट में जलन पैदा कर सकते हैं.

नमक के साथ चिया सीड्स का सेवन सेहत के लिए बुरा साबित हो सकता है.

नमक में सोडियम होता है अगर इसे चिया सीड्स के साथ खाया जाए तो ये शरीर में जाकर वाटर रिटेंशन का कारण बन जाता है.

इन दोनों के एक साथ सेवन से शरीर में सूजन आ सकती है और ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है.

चूंकि खुद चिया सीड्स में ढेर सारा फाइबर होता है. ऐसे में इसे हाई फाइबर फूड के साथ खाना खतरनाक हो सकता है.

अगर शरीर में ज्यादा फाइबर जाता है तो डाइजेशन संबंधी कई परेशानियां हो सकती हैं.

ऐसे में दस्त, कब्ज, पेट में दर्द, अफारा आदि होने के रिस्क बढ़ जाते हैं.

चिया सीड्स को सूखे और ड्राई फूड्स के साथ न खाने की सलाह दी जाती है.

चिया सीड्स पानी ऑब्जर्ब करते हैं, ऐसे में अगर इन्हें सूखी चीजों या ड्राई फ्रूट्स के साथ खाएंगे तो दम घुटने का खतरा हो सकता है.

इसलिए जब भी चिया सीड्स खाएं तो इन्हें किसी लिक्विड में भिगोकर ही खाना चाहिए.

अगर आप ज्यादा चिया सीड्स खाते हैं तो पेट में ऐंठन हो सकती है.

इसके ज्यादा सेवन से पेट में दर्द, दस्त, एसिडिटी हो सकती है.

ज्यादा चिया सीड्स के सेवन से दम घुटने का रिस्क बढ़ जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.