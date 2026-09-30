घर में मच्छर-मक्खियों और दूसरे कीड़ों से परेशान रहते हैं तो कीटभक्षी पौधे आपको आकर्षित कर सकते हैं. वीनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट और सनड्यू जैसे पौधे अपनी खास पत्तियों की मदद से छोटे कीटों को पकड़ते और उनसे पोषक तत्व हासिल करते हैं. हालांकि इन्हें 'नरभक्षी पौधे' कहना आम बोलचाल का तरीका है, ये इंसानों को नहीं खाते है. इन पौधों को घर में लगाया जा सकता है, लेकिन यह मानना सही नहीं है कि इन्हें लगाने से मच्छर पूरी तरह खत्म हो जाएंगे या डेंगू-मलेरिया से बचाव की गारंटी मिल जाएगी.

घर में कौन से लगाए जा सकते हैं कीटभक्षी पौधे

बता दें कि घर में रखने के लिए वीनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट और सनड्यू जैसे पौधों को चुना जा सकता है. वीनस फ्लाईट्रैप की पत्तियां कीड़े के संपर्क में आने पर बंद हो जााती हैं. इसके बाद पौधा शिकार से पोषक तत्व हासिल करता है. यह पौधा खास तौर पर अपनी अनोखी कीट पकड़ने की प्रक्रिया के लिए जााना जाता है.

पिचर प्लांट कैसे पकड़ता है कीड़े

पिचर प्लांट की पत्तियां घड़े जैसी संरचना बना लेती हैं. इनके रंग, खुशबू और मीठे रस से कीड़े आकर्षित हो सकते हैं. जब कीड़ा अंदर पहुंचता है तो चिकनी सतह के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. नीचे मौजूद तरल और पााचक एंजाइम शिकार को तोड़ने में मदद करते हैं.

ये भी पढ़ें- DIY Duck Planter: पुराने कपड़ों से बनाएं खूबसूरत बत्तख वाला गमला, कम खर्च में मिलेगा गार्डन को खूबसूरत लुक

सनड्यू में होता है चिपचिपा जाल

बता दें कि सनड्यू यानी ड्रोसेरा की पत्तियों पर छोटे-छोटे चिपचिपे टेंटेकल होते हैं. कीड़ा इनके संपर्क में आते ही फंस सकता है. इसके बाद पौधा पाचक एंजाइमों की मदद से शिकार से पोषक तत्व लेता है.

घर में कैसे रखें ये पौधे

इन पौधों की देखभाल सामान्य गमले वाले पौधों से थोड़ी अलग होती है. वीनस फ्लाईट्रैप को कम पोषक तत्व वाली और अम्लीय मिट्टी पसंद आती है. इसे पर्याप्त रोशनी वाली जगह पर रखें और नमी बनाए रखें. रॉयल बॉटैनिक गार्डन्स क्यू के अनुसार, नल के पानी की जगह बारिश का पानी इस्तेमाल करनाा बेहतर हो सकता है. इसके अलावा, इन पौधों को घर में लगाने का मतलब यह नहीं है कि मच्छर-मक्खियां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी. इसलिए डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए मच्छर नियंत्रण के दूसरे जरूरी उपााय भी अपनाएं.

ये भी पढ़ें- बालों को काला करने के लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा है? एक्सपर्ट से जान लें