Diwali Cleaning Hacks: पुराने स्विच बोर्ड को कैसे साफ करें? इन नुस्खों से मिनटों में साफ हो जाएगी जिद्दी से जिद्दी कालिख

Diwali Cleaning Tips and Tricks: दिवाली का पर्व आते ही साफ-सफाई का सिलसिला शुरू हो जाता है. कहा जाता है कि दिवाली के दिन मां लक्ष्मी भक्तों के घर आकर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं. ऐसे में लोग त्योहार से पहले घर के कोने-कोने को साफ कर सुंदर सजाते हैं. हालांकि, इस दौरान ज्यादातर लोग अक्सर एक जगह छोड़ देते हैं- स्विच बोर्ड. समय के साथ इन पर धूल, कालिख और दाग जम जाते हैं, जिससे घर की सुंदरता पर असर पड़ता है. ऐसे में कुछ आसान घरेलू नुस्खे अपनाकर आप मिनटों में अपने स्विच बोर्ड को चमका सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

बादाम-अखरोट से अलग अपने बच्चे को जरूर खिलाएं ये एक सस्ता ड्राई फ्रूट, डॉक्टर ने बताया सुपरफूड

टूथपेस्ट से करें सफाई

अगर आपके स्विच बोर्ड पर हल्के दाग या धूल जमी है, तो टूथपेस्ट सबसे आसान उपाय है. थोड़ा-सा टूथपेस्ट पुराने टूथब्रश पर लगाएं और स्विच बोर्ड को हल्के हाथों से रगड़ें. फिर एक सूखे कपड़े से पोंछ लें. कुछ ही मिनटों में आपका स्विच बोर्ड साफ और चमकदार दिखेगा.

अगर स्विच बोर्ड पर कालिख या जिद्दी चिकनाहट लगी है, तो नींबू और नमक का मेल बेहतरीन काम करता है. आधे नींबू पर थोड़ा नमक छिड़कें और उससे स्विच बोर्ड को हल्के हाथों से साफ करें. नींबू का एसिड और नमक की रगड़ दागों को जल्दी हटाने में मदद करते हैं. हालांकि, ध्यान रखें कि सफाई करने से पहले स्विच बंद कर दें ताकि कोई बिजली का खतरा न रहे.

इन सब से अलग अगर स्विच बोर्ड पर पुराने या काले धब्बे हैं, तो नेल पॉलिश रिमूवर बहुत काम आता है. रुई या कपड़े पर थोड़ा रिमूवर लगाकर दाग वाले हिस्से को धीरे-धीरे साफ करें. यह तरीका पुराने निशान और जमी गंदगी को हटाने में काफी असरदार है.

किसी भी तरह की सफाई करने से पहले बिजली का कनेक्शन बंद कर दें.

हमेशा सूखे हाथों से काम करें और सफाई के दौरान जूते जरूर पहनें.

इन सब से अलग कभी भी गीले कपड़े, गीले हाथ या पैरों से स्विच बोर्ड को न छुएं.

इन छोटे-छोटे उपायों से आप अपने स्विच बोर्ड को बिना किसी महंगे क्लीनर के साफ रख सकते हैं. इससे न सिर्फ आपका घर ज्यादा साफ दिखेगा, बल्कि दिवाली की रौनक और भी बढ़ जाएगी.