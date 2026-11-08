Diwali 2026 LIVE Updates: आज देशभर में दिवाली का त्योहार पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. दिवाली खुशियों, रोशनी और सुख-समृद्धि का पर्व है. इस दिन लोग अपने घरों को दीयों, रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाते हैं. शाम होते ही घरों में दीप जलाए जाते हैं और मां लक्ष्मी तथा भगवान गणेश की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली की रात मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है.

हालांकि, दिवाली की पूजा में सही समय का ध्यान रखना भी जरूरी माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दिन स्थिर लग्न में पूजा करना शुभ होता है. ऐसे में आइए जानते हैं आज दिवाली पर आपके शहर में लक्ष्मी-गणेश की पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा के लिए कौन-कौन सी सामग्री जरूरी है और पूजा करने की सही विधि क्या है? साथ ही जानेंगे मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय, इस दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या करने से घर में सुख-समृद्धि आती है. दिवाली से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें-