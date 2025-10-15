विज्ञापन

Long Weekend In 2025: दिवाली की छुट्टी पर जाने के लिए सबसे अच्छी जगह कहां है? अयोध्या, वाराणसी और ऋषिकेश हैं ड‍िमांड में

दिवाली की छुट्टी में मुझे क्या करना चाहिए? दिवाली के दौरान वाराणसी, अयोध्या और ऋषिकेश जैसे शहरों में त्‍योहार की रौनक देखने लायक होती है. वाराणसी में गंगा घाटों पर दीपों की रोशनी और देव दीपावली का नजारा मन मोह लेता है, अयोध्या में सरयू घाट लाखों दीयों से जगमगाता है.

Long Weekend In 2025: दिवाली की छुट्टी पर जाने के लिए सबसे अच्छी जगह कहां है? अयोध्या, वाराणसी और ऋषिकेश हैं ड‍िमांड में
दिवाली मनाने के लिए सबसे अच्छा कहां है?

Diwali Long Weekend In Varanasi: दिवाली यानी रौशनी और खुशियों का फेस्टिवल. दिवाली के समय मौसम सुहावना होता है, गलियां और बाजार दीयों व लाइटों से जगमगाते हैं. इस त्यौहार पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और अपनों के साथ खुशियां मनाते हैं. कई फैमिली की प्लानिंग होती है कि वे दिवाली पर घर से बाहर जाएं (Diwali Travel) और वहां दिवाली सेलिब्रेट करें. अगर आप भी परिवार संग ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो देश में कई ऐसी जगहें हैं, जहां दिवाली के दौरान का (Diwali Celebration) माहौल देखने लायक होता है. हर राज्य की अपनी अलग खूबसूरती और खासियत है. कहीं रंगों की चकाचौंध है, तो कहीं पहाड़ों की शांति है. दिवाली के अवसर पर इन जगहों का नजारा और भी मनमोहक हो जाता है. हम आपको वाराणसी (Diwali In Varanasi) के साथ कुछ और शहरों के बारे में बता रहे हैं, जहां आप इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं.

वाराणसी में मनाएं दिवाली (Diwali Celebration In Varanasi)

दिवाली के समय वाराणसी में असली स्पिरिचुअल चमक देखने को मिलती है. यहां फेस्टिवल का माहौल दिल छू लेने वाला होता है. गंगा घाटों पर जलते अनगिनत दीपक, मंत्रो का जाप और गूंजती गंगा आरती की आवाज पूरे माहौल को डिविनिटी से भर देती है. मंदिरों को रंगोली और फूलों से सजाया जाता है, जिससे पूरा शहर बेहद खूबसूरत लगता है. दिवाली के कुछ दिन बाद वाराणसी में 'देव दीपावली' मनाई जाती है. इस समय गंगा किनारे लाखों दीप जलाकर देवताओं का स्वागत किया जाता है. यह नजारा देखने वाला हर व्यक्ति इसे जीवनभर याद रखता है.

दिवाली पर वाराणसी जाएं तो क्या करें (What to do go to Varanasi on Diwali)

अगर आप दिवाली पर वाराणसी जा रहे हैं तो शाम की गंगा आरती जरूर देखें. इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करें. आप बोट राइड लेकर घाटों की रौशनी का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा आप शॉपिंग भी कर सकते हैं.

Photo Credit: UnSplash

दिवाली पर ऋषिकेश जा सकते हैं (Diwali Celebration In Rishikesh)

उत्तराखंड का ऋषिकेश दिवाली के दौरान किसी जन्नत से कम नहीं लगता. अगर आप इस बार शांति और सुकून से भरी दिवाली मनाना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है. गंगा तट पर दीयों से सजी शाम और मंत्रों की गूंज के बीच आरती देखना एक अलग फीलिंग लाता है.

कैसे होती है अयोध्या की दिवाली (Diwali In Ayodhya)

दिवाली की बात हो और अयोध्या का जिक्र न आए, ऐसा हो नहीं सकता. असली दिवाली का नजारा तो यहीं देखने को मिलता है. भगवान श्रीराम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर पहली बार दिवाली मनाई गई थी. आज भी सरयू घाट और राम की पैड़ी लाखों दीपों की रौशनी में जगमगा उठते हैं, जिससे पूरा शहर सोने सा चमकने लगता है.

