Diwali Long Weekend In Varanasi: दिवाली यानी रौशनी और खुशियों का फेस्टिवल. दिवाली के समय मौसम सुहावना होता है, गलियां और बाजार दीयों व लाइटों से जगमगाते हैं. इस त्यौहार पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और अपनों के साथ खुशियां मनाते हैं. कई फैमिली की प्लानिंग होती है कि वे दिवाली पर घर से बाहर जाएं (Diwali Travel) और वहां दिवाली सेलिब्रेट करें. अगर आप भी परिवार संग ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो देश में कई ऐसी जगहें हैं, जहां दिवाली के दौरान का (Diwali Celebration) माहौल देखने लायक होता है. हर राज्य की अपनी अलग खूबसूरती और खासियत है. कहीं रंगों की चकाचौंध है, तो कहीं पहाड़ों की शांति है. दिवाली के अवसर पर इन जगहों का नजारा और भी मनमोहक हो जाता है. हम आपको वाराणसी (Diwali In Varanasi) के साथ कुछ और शहरों के बारे में बता रहे हैं, जहां आप इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं.

वाराणसी में मनाएं दिवाली (Diwali Celebration In Varanasi)

दिवाली के समय वाराणसी में असली स्पिरिचुअल चमक देखने को मिलती है. यहां फेस्टिवल का माहौल दिल छू लेने वाला होता है. गंगा घाटों पर जलते अनगिनत दीपक, मंत्रो का जाप और गूंजती गंगा आरती की आवाज पूरे माहौल को डिविनिटी से भर देती है. मंदिरों को रंगोली और फूलों से सजाया जाता है, जिससे पूरा शहर बेहद खूबसूरत लगता है. दिवाली के कुछ दिन बाद वाराणसी में 'देव दीपावली' मनाई जाती है. इस समय गंगा किनारे लाखों दीप जलाकर देवताओं का स्वागत किया जाता है. यह नजारा देखने वाला हर व्यक्ति इसे जीवनभर याद रखता है.

अगर आप दिवाली पर वाराणसी जा रहे हैं तो शाम की गंगा आरती जरूर देखें. इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करें. आप बोट राइड लेकर घाटों की रौशनी का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा आप शॉपिंग भी कर सकते हैं.

Photo Credit: UnSplash

उत्तराखंड का ऋषिकेश दिवाली के दौरान किसी जन्नत से कम नहीं लगता. अगर आप इस बार शांति और सुकून से भरी दिवाली मनाना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है. गंगा तट पर दीयों से सजी शाम और मंत्रों की गूंज के बीच आरती देखना एक अलग फीलिंग लाता है.

दिवाली की बात हो और अयोध्या का जिक्र न आए, ऐसा हो नहीं सकता. असली दिवाली का नजारा तो यहीं देखने को मिलता है. भगवान श्रीराम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर पहली बार दिवाली मनाई गई थी. आज भी सरयू घाट और राम की पैड़ी लाखों दीपों की रौशनी में जगमगा उठते हैं, जिससे पूरा शहर सोने सा चमकने लगता है.