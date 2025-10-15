विज्ञापन

इस बार दिवाली पर न लाएं रंग! घर पर ही इन चीजों से बनाएं रंगोली, देखकर हर कोई करेगा तारीफ

Natural Rangoli at Home: दिवाली पर इस बार आप नेचुरल कलर और चीजों का इस्तेमाल कर बेहद शानदार रंगोली बना सकते हैं. हम आपको ऐसे ही कुछ आसान तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे बिना किसी केमिकल के, घर पर ही नेचुरल रंग तैयार कर रंगोली बना सकते हैं.

Natural Rangoli Colors

Homemade Diwali Colors: दिवाली का त्योहार रंगोली के बिना अधूरा सा ही लगता है. घर को सजाने के लिए अधिकतर लोग मार्केट से कलर लाते हैं और फिर रंगोली बनाते हैं. लेकिन बाजार के केमिक्ल वाले रंग आपकी स्किन के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं. ऐसे में आप कुछ नेचुरल कलर और चीजों का इस्तेमाल कर बेहद शानदार रंगोली बना सकते हैं. हम आपको ऐसे ही कुछ आसान तरीके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप इस दिवाली बिना किसी केमिकल के, घर पर ही नेचुरल रंग तैयार करके एक बेहतरीन रंगोली बना सकते हैं जिसे देखकर लोग भी आपकी खूब तारीफ करेंगे.

आटे और हल्दी की रंगोली

आपने अक्सर अपने बड़े-बुजुर्गों को आटे और हल्दी से रंगोली बनाते हुए जरूर देखा होगा. पुराने समय में इन दोनों चीजों का इस्तेमाल कर ही रंगोली बनाई जाती थी. ऐसे में आप भी घर पर आटे और हल्दी का प्रयोग कर बहुत ही अच्छी रंगोली बना सकते हैं. इन दोनों चीजों की रंगोली बनाना काफी शुभ भी माना जाता है. इस रंगोली में चार-चांद लगाने के लिए आप दियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

फूलों की रंगोली

रंगोली के लिए बाजार में आने वाले केमिक्ल युक्त कलर त्वचा पर काफी बुरा असर डालते हैं. ऐसे में आप इस बार दिवाली पर रंग बिरंगे फूल-पत्तियों से रंगोली तैयार कर सकते हैं. फूलों के साथ-साथ आप चावल और दियों को यूज भी कर सकते हैं जो रंगोली को और भी शानदार लुक देंगे.

घर पर ऐसे बना सकते हैं लाल रंग

घर पर ही नेचुरल तरीके से रेड कलर बनाने के लिए आप लाल फूल या फिर चुकंदर का यूज कर सकते हैं. इसके लिए पहले आप चुकंदर का रस निकाल लें और फिर बालू या आटे में मिक्स कर सुखाने रख दें. इसको सुखाने के बाद आपका रंगोली के लिए रेड कलर एकदम तैयार हो जाएगा.

ऐसे बनाएं हरा और नीला रंग

नेचुरल तरीके से हरा रंग बनाने के लिए आप पालक या धनिया पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए पहले आप इन पत्तों को धोकर मिक्सी में पानी डालकर पीस लें और फिर इस पेस्ट को आटे या बालू में मिलाकर सुखाने रख दें. इससे आपका हरा रंग तैयार हो जाएगा. वहीं, ब्लू कलर के लिए आप अपराजिता के फूलों का यूज कर सकते हैं.

