January Events In Delhi: दिल्ली में डांस-म्यूजिक और कैंडललाइट कॉन्सर्ट ये होंगे 6 इवेंट, जानिए एंट्री-टिकट और टाइमिंग

2026 January Events In Delhi: जनवरी के महीने में ठंडी हवा रहती है और इस मौसम में घूमने का अलग ही मजा रहता है. नए साल के साथ-साथ साल के पहले महीने में दिल्ली-एनसीआर के हर कोने में कुछ न कुछ चलता रहता है. अगर, आप कुछ नया अनुभव करना चाहते हैं तो जनवरी के महीने में दिल्ली में 6 इंवेंट हो रहे हैं. कहीं लाइव कॉन्सर्ट तो कहीं क्रिएटिव वर्कशॉप आदि का आयोजन किया जा रहा है. दिल्ली के ये 6 इवेंट्स भूलकर भी मिस न करें. चलिए आपको बताते हैं यहां जाने के लिए एंट्री कैसे होगी, कहां कितनी टिकट लगेगी और इवेंट कब से कब तक आयोजित होंगे.

यह भी पढ़ें:- किस हिल स्टेशन को 'भारत का इटली' कहा जाता है? जानिए सस्ते में कैसे घूमकर आएं ये खूबसूरत जगह

दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026

10 जनवरी से दिल्ली के भारत मंडपम में एशिया का सबसे बड़ा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 शुरू होने जा रहा है. यह मेला 18 जनवरी तक चलेगा. यहां एंट्री एक दम फ्री हैं.

योगा और ब्रेकफास्ट

"सिटी गर्ल हू वॉक लोधी गार्डन" (City Girl Who Walk Lodhi Garden) दिल्ली में महिलाओं के लिए एक लोकप्रिय वॉक ग्रुप 'City Girls Who Walk Delhi' से जुड़ा है, जो लोधी गार्डन में सुबह की सैर और हेरिटेज वॉक आयोजित करता है. यह भी 10 जनवरी से शुरू हो रहा है. यहां एंट्री एक दम फ्री है.

दिल्ली में नए साल की शुरुआत के साथ ही दस्तकारी हाट क्राफ्ट्स बाजार लोगों के लिए एक खास अनुभव लेकर आया है. 1 से 15 जनवरी 2026 तक दिल्ली हाट, INA में लगने वाला यह बाजार सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि भारत की जीवित परंपराओं को नजदीक से देखने और महसूस करने का मौका दे रहा है.

कैंडललाइट कॉन्सर्ट दिल्ली के खूबसूरत सुंदर नर्सरी में आयोजित होते हैं, जहां मोमबत्तियों की रोशनी में लाइव म्यूजिक का अनुभव मिलता है. 16 जनवरी ये इंवेंट शुरू होगा और टिकटें Live Your City जैसी वेबसाइटों से खरीदी जा सकती हैं.

दिल्ली के बांसरा पार्क में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) द्वारा आयोजित 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय डांस और म्यूजिक फेस्टिवल 16-18 जनवरी 2026 को होगा, जहां शास्त्रीय, समकालीन और लोक नृत्य-संगीत प्रस्तुतियां होंगी और प्रवेश निःशुल्क है.

"अंजुमन - कल्चरल. कोरस. कनेक्शन दिल्ली" संभवतः दिल्ली पारसी अंजुमन (Delhi Parsi Anjuman) और संस्कृति मंत्रालय के 'कल्चरल कारवां' (Cultural Caravan) जैसे सांस्कृतिक संगठनों और कार्यक्रमों से जुड़ा है, जो दिल्ली में पारसी समुदाय और व्यापक भारतीय संस्कृति के संरक्षण व उत्सव पर केंद्रित हैं. 25 जनवरी से हौज खास में आयोजित किया जाएगा और यहां एंट्री बिल्कुल फ्री है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.