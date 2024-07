रात में नहाने की आदत सेहत पर डाल सकती है असर, जानिए इससे होने वाले नुकसान और बचाव के उपाय

Taking Bath at Night: कुछ लोग दिन भर की थकान और धूल मिट्‌टी से छुटकारा पाने के लिए रात मे नहाना (Bath at night) पसंद करते हैं. हालांकि अधिकतर लोग दिन की शुरूआत नहाने के साथ करते हैं लेकिन मेट्रो सीटिज में काम से लौटने के बाद नहाने की आदत बढ़ती जा रही है. भले ही यह आदत साफ सफाई के हिसाब से अच्छी हो लेकिन इससे सेहत (Health) को कुछ नुकसान भी पहुंच सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार रात में नहाने की आदत से डाइजेशन और हार्ट हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है. आइए जानते हैं रात में नहाने से होने वाले नुकसान( Disadvantages of taking bath at night ) और नुकसान से बचने के उपाय.

रात में नहाने से होने वाले नुकसान (Disadvantages of taking bath at night)

हेल्थ से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं बॉडी के तापमान में इंबैलेंस के कारण होती हैं. रात में नहाने से बॉडी में टेम्प्रेचर इंबैलेंस बढ़ सकता है. रात में नहाने से बॉडी का तापमान कम हो जाता है जिससे हेल्थ से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं. सर्दी-जुकाम और बुखार जैसी समस्याओं के साथ ही यह आर्गन हेल्थ पर भी असर कर सकता है.

हार्ट रिलेटेड प्राब्लम्स

रात में नहाने से जब शरीर का तापमान अचानक कम हो जाता है इसका असर ब्लड सर्कुलशन और हार्ट रेट पर पड़ सकता है. इसके कारण कार्डियक अरेस्ट और हृदय से जुड़ी अन्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. जिन लोगों को हृदय संबंधी समस्या है, उन्हें रात में नहाने से बचना चाहिए.

डाइजेशन में प्राब्लम

रात भोजन पचाने के समय सबसे अच्छा होता है. इस समय डाइजेशन सिस्टम को ठीक से काम करने का पूरा मौका मिलता है. लेकिन रात में नहाने बॉडी का तापमान कम हो जाता है जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता है.

नींद में परेशानी

अक्सर लोगों को लगता है कि रात में नहाने से अच्छी नींद आती है. हालांकि विशेषज्ञों की मानें तो इस आदत से नींद में खलल पड़ता है. दरअसल रात में सोने से पहले नर्वस सिस्टम सहज अवस्था में आने लगता है, लेकिन जब आप नहाते हैं तो ये नर्वस जाग जाती हैं और ऐसे में नींद आने का प्रोसेस टीक से काम नहीं करता है.

जोड़ों में दर्द और सूजन

रात में नहाने से जोड़ों में दर्द और सूजन की परेशानी भी हो सकती है. इसलिए जोड़ों के दर्द से परेशान लोगों को रात में नहाने से बचना चाहिए.

अपनाएं ये उपाय

शाम को घर लौटने के बाद साफ सफाई के लिए नहाना अच्छा है. ऐसे में रात में नहाने से होने वाले नुकसान स बचने के लिए बेहतर होगा कि आप रात को खाना खाने और सोने से 2 से 3 घंटे पहले नहा लें.

