गरमी में रात के समय गलती से ना खायें ये चीजें, भागना पड़ सकता है डॉक्टर के पास

What sholud not eat in dinner : रात का भोजन हमेशा हल्का करना चाहिए. क्योंकि रात के समय में आपकी पाचन क्रिया थोड़ी धीमी पड़ जाती है, जिसके कारण खाना पचने में समय लगता है. गर्मी के मौसम में तो खासतौर से डिनर (garmi ke mausam me kya nahin khana chaiyea) को लाइट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पेट की गड़बड़ी हो सकती है. ऐसे में आज हम आपको यहां पर कौन से फूड रात में खाने से बचना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं, ताकि आपका स्वास्थ्य न बिगड़े...

रात में क्या चीज न खाएं - What not to eat at night

रात के समय तली-भुनी चीजें न खाएं. ये आपके पेट में जलन, गैस, ब्लोटिंग और कच्ची डकार जैसी दिक्कतों को बढ़ावा दे सकता है. इसके अलावा स्पाइसी फूड लूज मोशन का भी कारण बन सकता है. चाय कॉफी का सेवन भी आपको रात में करने से बचना चाहिए. इससे आपकी रात की नींद गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि कैफीन आपको एक्टिव रखता है. इसलिए आपको नींद आने में समय लग सकता है. साथ ही रात के समय एल्कोहल का भी सेवन करने से बचना चाहिए. इससे भी नींद आने में परेशानी आ सकती है. रात के समय बेचैनी शरू हो सकती है. एसिडिक फूड का सेवन भी करने से आपको बचना चाहिए. इससे आपका हाजमा बिगड़ सकता है. इससे भी सीने में जलन और पेट में दर्द उभर सकती है. हाई प्रोटीन फूड का सेवन भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह फूड पचाने में समय लगाता है. जिससे नींद की समस्या हो सकती है. इसके अलावा रात में कटहड़ की भी सब्जी खाने से बचना चाहिए. इससे आपके पेट में गड़बड़ी शुरू कर सकती है. इसके अलावा सोने से पहले किसी तरह की हाई इंटेसिटी वाली एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, यह भी आपकी नींद में बाधा बन सकती है. मैद से बने खाद्य पदार्थों को भी सेवन रात में न करें. इसके अलावा जंक, चाइनीज और फास्ट फूड भी आपके हाजमे के लिए ठीक नहीं हैं.

