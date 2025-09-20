सेंधा नमक और सफेद नमक में क्या होता है अंतर, जानें कौन ज्यादा खतरनाक

Rock Salt Vs White Salt: गलत खानपान और ऑफिस की स्ट्रेस से लोगों की लाइफस्टाइल लगातार खराब हो रही है. यही वजह है कि आज ज्यादातर लोग ऐसी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से परेशान हैं, किसी को डायबिटीज हो रही है तो कोई हाई बीपी की समस्या से परेशान है. यही वजह है कि कुछ लोग सफेद नमक छोड़कर सेंधा नमक इस्तेमाल करने लगे हैं, ये ट्रेंड पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा बढ़ा है. आज हम आपको सफेद और गुलाबी रंग के नमक के बीच अंतर बताएंगे और ये भी जानकारी देंगे कि आपको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए.

क्यों बढ़ रहा है सेंधा नमक का ट्रेंड?

सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेंधा नमक का ट्रेंड लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है. दरअसल लोगों को तमाम इंफ्लुएंसर्स और एक्सपर्ट यही बता रहे हैं कि सफेद नमक एक जहर की तरह है, जो सेहत के लिए काफी खतरनाक हो सकता है. ऐसे में लोग सफेद नमक से तौबा कर रहे हैं और इसका विकल्प सेंधा नमक बन गया है. सलाद हो या फिर कोई और चीज, हर जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जा रहा है.

सेंधा नमक और सफेद नमक में अंतर

सफेद नमक को समुद्र से निकाला जाता है और फिर वो प्रोसेस होकर आपके किचन तक पहुंचता है. वहीं सेंधा नमक समुद्र से नहीं निकलता है, ये खनिज खदानों से निकाला जाता है. यानी सेंधा नमक एक तरह का नेचुरल खनिज है. आमतौर पर ये हल्का गुलाबी रंग का होता है, इसीलिए इसे पिंक सॉल्ट भी कहा जाता है. समुद्री नमक में ज्यादा सोडियम होता है, वहीं सेंधा नमक में सोडियम ना के बराबर होता है और मैग्नेशियम, पोटैशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं.

कौन सा नमक ज्यादा खतरनाक?

हेल्थ एक्सपर्ट्स ने तमाम इंटरव्यू और पॉडकास्ट में यही बताया है कि नमक किसी भी तरह का हो, ज्यादा सेवन काफी खतरनाक हो सकता है. खाने में सीमित मात्रा में नमक ठीक है, लेकिन जिन प्रिजव की गई चीजों में नमक ज्यादा होता है, उनसे बचना चाहिए. सफेद नमक को पूरी तरह से छोड़ देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये सोडियम की कमी को पूरा करता है. जो लोग बिना सोचे सेंधा नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ऐसा करना खतरनाक हो सकता है.

