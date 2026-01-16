विज्ञापन

वजन घटाने के लिए ये छोटे-छोटे उपाय करेंगे मदद, डाइटिशियन से जानिए 100 पाउंड वजन कैसे करें कम?

Weight Loss Tips: डाइटिशियन इलाना मॉलस्टीन के मुताबिक, वजन कम करने के लिए बड़े-बड़े टारगेट नहीं, बल्कि छोटे-छोटे गोल सेट करने चाहिए.

100 पाउंड वजन कैसे करें कम?
Weight Loss Tips: आजकल के समय में खराब खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते वजन बढ़ना बहुत आम समस्या बन चुकी है. वजन कम करने के लिए लोग तमाम तरह के उपाय और डाइट को फॉलो करते हैं, लेकिन वजन कम करना बढ़ाने जैसे आसान नहीं होता. वजन कम करने के लिए कई चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है. लॉस एंजेलिस की डाइटिशियन इलाना मॉलस्टीन अपनी 100 पाउंड वजन कम करने की सफलता का श्रेय किसी कठोर डाइट प्लान या भारी-भरकम वर्कआउट को नहीं देतीं. उनके अनुसार असली बदलाव सोच में आया बदलाव था. वे कहती हैं कि अधिकतर लोग उस बड़े नंबर पर अटक जाते हैं, जितना वजन वे घटाना चाहते हैं, लेकिन यह बड़ा लक्ष्य शुरुआत में ही डर और निराशा पैदा कर देता है.

डाइटिशियन इलाना मॉलस्टीन के मुताबिक, वजन कम करने के लिए बड़े-बड़े टारगेट नहीं, बल्कि छोटे-छोटे गोल सेट करने चाहिए. उन्होंने अपना ध्यान उस बड़े लक्ष्य से हटाकर सिर्फ दो पाउंड एक बार में कम करने पर लगाया. छोटा सा लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाता था और हर बार दो पाउंड कम होने पर उन्हें एक छोटी जीत जैसा महसूस होती थी. इससे वह लगातार आगे बढ़ती रहीं, बिना थके और बिना निराश हुए.

आदतें ज्यादा टिकाऊ, मोटिवेशन नहीं

इलाना का दूसरा बड़ा सबक यह था कि सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करना कभी काफी नहीं होता. वह कहती हैं कि मोटिवेशन कभी भी कम या खत्म हो सकता है, लेकिन आदतें व्यक्ति को मुश्किल समय में भी आगे बढ़ाती हैं. उनके अनुसार, “आदत, इच्छाशक्ति से कहीं ज्यादा मजबूत होती है.” ऐसे में पूरी लाइफस्टाइल को एक साथ बदलने की कोशिश करने के बजाय, शुरुआत सिर्फ दिन के एक हिस्से से करनी चाहिए.

सब्जियों को बोझ नहीं, साथी बनाएं

मॉलस्टीन के मुताबिक, खाने के प्रति उनका नजरिया भी बदला. वह पहले सब्जियों को एक “जरूरी लेकिन पसंद न आने वाले” विकल्प की तरह देखती थीं. बाद में उन्होंने सब्जियों को सहायक की तरह देखना शुरू किया. जितना ज्यादा लोग इन्हें खाते हैं, स्वाद की पसंद भी धीरे‑धीरे बदलने लगती है. शुरुआत में जो मेहनत लगती है, वह आदत में बदल जाती है और फिर सब्जियां खाने में मजा भी आने लगता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

