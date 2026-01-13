विज्ञापन

Fiber Intake: क्या फाइबर खाना सेहत के लिए अच्छा है? जानिए किन लोगों को नहीं खाना चाहिए

Fiber Intake: ऐसा माना जाता है कि पाचन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी फाइबर होता है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि इस बात पर कोई आम सहमति नहीं है कि फाइबर हर मामले में फायदेमंद है या नहीं.

क्या फाइबर खाना सेहत के लिए अच्छा है?
Fiber Intake: आजकल के समय खराब खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते कई समस्याएं होती हैं. ऐसे में सेहत के लिए फाइबर बहुत अच्छा होता है. ऐसा माना जाता है कि पाचन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी फाइबर होता है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि इस बात पर कोई आम सहमति नहीं है कि फाइबर हर मामले में फायदेमंद है या नहीं. विशेष रूप से पाचन संबंधी समस्याओं और आंतों की सूजन से पीड़ित लोगों के लिए. एक्सपर्ट के मुताबिक, फाइबर कभी-कभी समस्या को कम करने के बजाय उसे और भी बदतर बना देता है.

आंतों के लिए फाइबर की भूमिका

आंत पाचन तंत्र है. हम जो भोजन खाते हैं, वह पेट और आंतों के माध्यम से पचता है. यह तंत्र ठीक से काम नहीं करता है, तो पेट संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं. खाने के तुरंत बाद पेट फूलना, अत्यधिक गैस, पेट दर्द, कब्ज आदि, ये सभी इस बात के संकेत हैं कि आंत ठीक से काम नहीं कर रही है. आंतों में हल्की सूजन होने को आंतों की सूजन कहते हैं. इस अवस्था में भोजन का प्रवाह धीमा हो जाता है. ऐसे में फाइबर जैसी चीजें आंतों में ही रह जाती हैं. ये फर्मेंट होकर गैस बनाती हैं. यही कारण है कि फाइबर खाने के बाद गैस और कब्ज बढ़ जाती है.

कितना फाइबर खाना चाहिए

कई लोग स्वस्थ रहने की चाह में सलाद, दालें और फाइबर युक्त फूड्स अधिक मात्रा में खाते हैं, लेकिन जब आंत इसके लिए तैयार नहीं होती, तो यही फूड्स बोझ बन जाते हैं. अगर हम यह सोचकर अधिक से अधिक खाते रहें कि हम अच्छा भोजन कर रहे हैं, तो हमारा पेट और भी अधिक परेशान हो जाएगा. एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसे समय में फाइबर की मात्रा कुछ समय के लिए कम करना बेहतर होता है. इसका मतलब यह नहीं है कि फाइबर को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए. पाचन संबंधी समस्याएं ठीक होने तक फाइबर युक्त फूड्स की मात्रा कम कर देनी चाहिए. इससे आंतों को आराम मिलेगा.

हेल्दी फैट्स

इस अवस्था में हेल्दी फैट्स बहुत फायदेमंद होते हैं. घी और अच्छे तेल आंतों के लिए कोमल होते हैं. साथ ही पर्याप्त नमक और पानी का सेवन पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है. कई लोग वजन बढ़ने के डर से वसा का सेवन कम कर देते हैं, लेकिन सही मात्रा में वसा आंतों के लिए अच्छी होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

