Tips For Diabetic: क्या है ये '7 ए' फॉर्मूला, जो डायबिटीज का बन सकता है काल!

What Is 7A Formula: डायबिटीज आज देश में तेजी से फैल रही एक गंभीर बीमारी है. लाखों लोग इससे प्रभावित हैं, यह शरीर में धीमे जहर की तरह काम करती है और हृदय रोग, किडनी खराब होने, आंखों की समस्या जैसी कई जानलेवा समस्याओं का कारण बनती है. विशेषज्ञों का कहना है कि दवाइयों से पहले बचाव ही सबसे बेहतर और आसान उपाय है.

क्या है 7ए फॉर्मूला?

नेशनल हेल्थ मिशन ने डायबिटीज से बचने के लिए सरल और प्रभावी तरीके बताए हैं, जिन्हें '7 ए' फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है. यह फॉर्मूला रोजमर्रा की आदतों में छोटे-छोटे बदलाव लाकर डायबिटीज को रोकने में मदद करता है. एनएचएम के अनुसार, इन सात बातों को अपनाने से न सिर्फ शुगर कंट्रोल रहती है, बल्कि पूरा शरीर स्वस्थ रहता है और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है.

ए1 में क्या करना है?

स्वस्थ खाने की आदतें अपनाएं (एडॉप्ट ईटिंग हेल्दी हैबिट): एक्सपर्ट के अनुसार सेहत का राज संतुलित भोजन में छिपा रहता है. जंक फूड, तला-भुना और प्रोसेस्ड खाना कम करें. घर का बना सादा, पौष्टिक भोजन चुनें.

ए2 में क्या करना है?

अधिक फल और सब्जियां खाएं (एड मोर फ्रूट्स और वेजिटेबल), रोजाना कम से कम 2-3 मौसमी या सामान्य फल और सब्जियां खाएं. ये फाइबर से भरपूर होते हैं, जो ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं और वजन नियंत्रित करते हैं.

ए3 में क्या करना है?

स्वस्थ शरीर का वजन पाएं (अचिव हेल्दी बॉडी वेट), मोटापा डायबिटीज का बड़ा कारण है. बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) को सामान्य स्तर पर रखें. थोड़ा-थोड़ा वजन कम करके भी बड़ा फर्क पड़ता है. वजन बढ़ने की वजह से कई शारीरिक और मानसिक समस्याएं गिरफ्त में ले लेती हैं.

ए4 में क्या करना है?

एक्टिव जीवनशैली अपनाएं (एडॉप्ट एक्टिव लाइफस्टाइल), रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें. पैदल चलना, साइकिलिंग, योग, नृत्य या कोई भी शारीरिक गतिविधि फायदेमंद है, इससे इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है.

ए5 में क्या करना है?

अत्यधिक चीनी से बचें (अवॉइड शूगर), चीनी, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस और मीठे पेय पदार्थों का सेवन कम करें. प्राकृतिक मिठास जैसे फल या शहद पर्याप्त हैं.

ए6 में क्या करना है?

तंबाकू और शराब से दूर रहें (एब्सटेन फ्रॉम टोबैको एंड अल्कोहल), सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और ज्यादा शराब डायबिटीज का खतरा बढ़ाते हैं इनसे पूरी तरह परहेज करें.

ए7 में क्या करना है?

नियमित हेल्थ चेकअप कराएं (अटैंड रेगूलर हेल्थ चेकअप), हर साल ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं. शुरुआती चरण में पता चलने से बीमारी को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है.

ये सात 'ए' अपनाकर कोई भी व्यक्ति डायबिटीज के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, स्वस्थ जीवनशैली अपनाना महंगा नहीं, बल्कि जागरूकता और अनुशासन का मामला है. यदि परिवार में डायबिटीज का इतिहास है या उम्र 40 से अधिक है, तो इन आदतों को तुरंत अपनाएं.

