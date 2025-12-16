विज्ञापन

Dhurandhar एक्ट्रेस Sara Arjun के 5 सबसे खूबसूरत लुक्स, पांचवी फोटो देख Ranveer Singh ने बताया 'स्टार'

Sara Arjun Looks: सारा अर्जुन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिन्हें देख फैंस उनके लुक्स और खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहे हैं. आइए एक नजर डालते हैं एक्ट्रेस के 5 ऐसे ही खूबसूरत लुक्स पर-

Read Time: 2 mins
Share
Dhurandhar एक्ट्रेस Sara Arjun के 5 सबसे खूबसूरत लुक्स, पांचवी फोटो देख Ranveer Singh ने बताया 'स्टार'
सारा अर्जुन के 5 खूबसूरत लुक्स

Sara Arjun Looks: फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस साला अर्जुन (Sara Arjun) इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ सारा अब फैशन की दुनिया में भी तेजी से अपनी पहचान बना रही हैं. सारा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिन्हें देख फैंस उनके लुक्स और खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहे हैं. आइए एक नजर डालते हैं एक्ट्रेस के 5 ऐसे ही खूबसूरत लुक्स पर- 

Glutathione, Vitamin E, Vitamin D3...स्किन के लिए कौन सा सप्लीमेंट कब लेना चाहिए? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें किससे क्या फायदा होता है

Latest and Breaking News on NDTV

सारा ने हाल ही में अपने इंस्टा हैंडल पर ये फोटोज शेयर की हैं. इनमें एक्सट्रेस मशहूर डिजाइनर अमित अग्रवाल का डिजाइन किया हुआ स्कल्प्चरल और फ्यूचरिस्टिक गाउन पहने नजर आ रही हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

बात लुक की करें, तो सारा ने मेकअप सिंपल रखा है.  स्लीक हेयरस्टाइल और मिनिमल ज्वेलरी के साथ एक्ट्रेस का लुक और भी क्लासी लग रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

इन फोटोज में सारा खूबसूरत फ्लोरल आउटफिट में नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने अपने आउटफिट के साथ गोल्ड ईयररिंग्स कैरी किए हैं. सॉफ्ट कर्ल हेयर स्टाइल और मिनिमल मेकअप के साथ सारा का ये लुक भी बेहद एलिगेंट लग रहा है. 

Latest and Breaking News on NDTV

ये फोटोज एक्ट्रेस ने अपनी फिल्म धुरंधर के सेट से शेयर किए हैं और यहां भी उनके हर लुक को काफी पसंद किया जा रहा है. फैशन लवर्स फिल्म में सारा के हर लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

एक्ट्रेस की ये तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं. सारा ने आइवरी कलर का फ्लोर-लेंथ अनारकली सूट पहना है, जिसमें वे बेहद खूबसूरत लग रही हैं. ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर ज्वेलरी और मिनिमल मेकअप ने इस लुक में और चार चांद लगा दिए हैं. सारा की इन फोटोज पर रणवीर सिंह ने भी अपना रिएक्शन दिया है. सारा की तारीफ में रणवीर ने 'स्टार' इमोजी कमेंट की है. 

कुल मिलाकर, सारा अर्जुन अपनी पहली ही फिल्म से लोगों का दिल जीत रही हैं. इसके साथ ही उनका स्टाइल, सादगी और कॉन्फिडेंस भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Ranveer Singh, Sara Arjun, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com