Glutathione, Vitamin E, Vitamin D3...स्किन के लिए कौन सा सप्लीमेंट कब लेना चाहिए? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें किससे क्या फायदा होता है

Skincare Tips: हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हेल्दी रहे और ग्लोइंग दिखे. इसके लिए लोग तमाम तरह के तरीके अपनाते हैं. कई बार शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता है, जिसका असर आपकी स्किन और बालों पर भी पड़ता है. ऐसे में लोग एक्सपर्ट की सलाह के बाद सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं. लेकिन सही सप्लीमेंट अगर गलत समय पर लिया जाए, तो उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता है. इसी विषय पर डर्मेटोलॉजिस्ट निरुपमा परवंदा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में स्किन की डॉक्टर ने बताया है कि कौन-सा सप्लीमेंट कब लेना चाहिए. आइए जानते हैं इस बारे में-

ग्लूटाथिओन (Glutathione)

ग्लूटाथिओन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो स्किन को ब्राइट बनाने, पिग्मेंटेशन कम करने और एजिंग के असर को धीमा करने में मदद करता है. डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, इसे सुबह खाली पेट लेना सबसे अच्छा माना जाता है. वहीं, अगर ग्लूटाथिओन को विटामिन C के साथ लिया जाए, तो इसका एब्जॉर्प्शन और बेहतर हो जाता है. लेकिन ग्लूटाथिओन की ज्यादा मात्रा नुकसानदायक हो सकती है, ऐसे में इसे डॉक्टर की सलाह से ही लें.

विटामिन E स्किन को मॉइस्चराइज रखने और डैमेज से बचाने में मदद करता है. यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी इसे फैट के साथ लेने पर ही शरीर ठीक से सोख पाता है. इसलिए विटामिन E को हमेशा फैटी मील जैसे दूध, दही, नट्स या खाना खाने के बाद लेना चाहिए.

विटामिन D3 सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि स्किन, बालों और इम्युनिटी के लिए भी जरूरी है. यह भी फैट सॉल्युबल विटामिन है. इसे भी फैटी मील के साथ लेना चाहिए, ताकि शरीर इसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके.

बायोटिन बालों, नाखूनों और स्किन के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, इसे दिन के किसी भी समय लिया जा सकता है. लेकिन जरूरत से ज्यादा बायोटिन लेने से बचें.

प्रोटीन स्किन रिपेयर, बालों की ग्रोथ और मसल्स के लिए जरूरी है. अगर आप वर्कआउट करते हैं, तो पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन लेना सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि उस समय शरीर इसे जल्दी इस्तेमाल करता है.

सप्लीमेंट्स के साथ-साथ पानी खूब पीना और रोज सनस्क्रीन लगाना भी बहुत जरूरी है.

सिर्फ गोलियों से स्किन अच्छी नहीं होती, इसके साथ अपनी डाइट का खास ध्यान रखें, रोज भरपूर नींद लें, साथ ही अपने लाइफस्टाइल में भी अच्छे सुधार करें.

इन सब से अलग ध्यान रखें कि हर सप्लीमेंट को लेने का सही समय और तरीका होता है. बिना जरूरत और बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट लेना सही नहीं है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.