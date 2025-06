Desi Rat Repellent: घर में चूहों का आतंक बढ़ गया है. जिद्दी मेहमान की तरह जाने को तैयार नहीं हैं. किचन से लेकर स्टोर रूम तक उधम मचा रखा है. खाने की चीजें, वायरिंग और कपड़ों तक को नहीं छोड़ रहे हैं तो अब आपकी टेंशन गायब (Ayurvedic Remedy to Keep Rats Away from Home) होने वाली है. ऋषिकेश में कैलाश योगा स्टूडियो के योग गुरु कैलाश बिश्नोई ने इंस्टाग्राम हैंडल kailashayogastudiorishikesh पर एक ऐसा देसी और नेचुरल नुस्खा (How to Get Rid of Rats at Home Naturally) बताया है, जो बाजार में मिलने वाले जहर, ट्रैप या केमिकल स्प्रे की तरह न तो महंगा है और ना ही बच्चों या पेट्स के लिए खतरनाक. मतलब चूहों को हमेशा-हमेशा के लिए भगाने का यह तरीका (Homemade Rat Repellent Spray in Hindi) पूरी तरह से नेचुरल और सेफ है. यह एक देसी स्प्रे है जिसे आप घर पर ही बना सकते हैं.

चूहे भगाने वाला देसी स्प्रे बनाने के लिए क्या चाहिए (Natural Rat Repellent)

एक गिलास पानी

दो चम्मच पुदीने का रस

दो चम्मच सिरका (विनेगर)

एक चम्मच नींबू का रस

स्प्रे बनाने का तरीका (How to Make Rat Repellent)

इन सभी चीजों को अच्छे से एक गिलास में मिलाकर किसी स्प्रे बॉटल में भर लीजिए. अब इसे उस जगह पर छिड़कें जहां चूहे अक्सर नजर आते हैं, जैसे रसोई, अलमारी के पीछे, गैस पाइप के आसपास या स्टोर रूम में. गुरुजी का दावा है कि इससे चूहे हमेशा के लिए भाग जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे.

इस स्प्रे से क्यों भाग जाते हैं चूहें (How Effective is Rat Spray)

इस घरेलू स्प्रे की खुशबू बहुत तेज होती है, जो इंसानों को ताजगी देती है, लेकिन चूहों के लिए यह किसी सिर दर्द से कम नहीं. इसमें मौजूद पुदीना, सिरका और नींबू की तेज सुगंध मिलकर चूहों के नर्वस सिस्टम पर असर डालती है. ये तेज गंध उनके लिए काफी स्ट्रेसफुल होती है, जिससे वो उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं. गुरुजी कहते हैं पुराने जमाने में जब केमिकल्स या दवाइयां ज्यादा नहीं हुआ करती थीं, तब लोग इसी तरह के घरेलू उपाय अपनाते थे,जो आज भी उतने ही असरदार हैं.

इस स्प्रे के फायदे (Benefits of using Rat Spray)

1. बच्चों और पेट्स के लिए बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं नेचुरल चीजें ही हैं.

2. मार्केट के महंगे प्रोडक्ट्स से कई गुना सस्ता और असरदार.

3. इस स्प्रे से घर में फ्रेशनेस आती है और अच्छी महक बनी रहती है.

4. कोई साइड इफेक्ट नहीं, न दीवारें खराब होंगी, न सांस लेने में प्रॉब्लम.

क्या करें, क्या न करें (Do's and Dont's)

1. इस स्प्रे को खाने-पीने की चीजों के पास न छिड़कें.

2. हर दो-तीन दिन में दोबारा स्प्रे करें, ताकि असर बना रहे.

3. सीधे चूहे पर न छिड़कें, क्योंकि ये उन्हें सिर्फ भगाने के लिए है, ना कि मारने के लिए.

चूहों को भगाने में ये देसी उपाय भी रामबाण (Homemade Remedies for Rats)

1. कपूर और 4-5 लौंग को एक रुई में लपेटकर चूहे आने वाली जगहों पर रखें. इसकी महक से चूहे पास नहीं आते.

2. लहसुन को पीसकर उसमें पानी मिलाकर एक स्प्रे तैयार करें. इसकी स्मेल चूहों को बेहद परेशान करती है.

3. बेकिंग सोडा और गुड़ बराबर मात्रा में मिलाकर पेड़े बना लें. ये खाने में मीठे लगते हैं, लेकिन चूहों के पेट में गैस बनाकर उन्हें दूर भगा देते हैं.

4. नीम में एंटीबैक्टीरियल और स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है. चूहे इससे दूर भागते हैं. नीम का तेल या पत्तों को घर के कोनों में रखें.