कोलकाता वाली दुर्गा पूजा का लेना है आनंद? दिल्ली के इन 4 पंडालों को देखना न भूलें, जानिए कैसे पहुंचे

कोलकाता की दुर्गा पूजा और वहां के भव्य पंडालों को देखने का मन है, लेकिन दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. राजधानी में भी ऐसे कई दुर्गा पूजा पंडाल सजते हैं, जहां मां दुर्गा के दर्शन के साथ बंगाली संस्कृति, शानदार सजावट और लजीज पकवानों का आनंद लिया जा सकता है. साल 2026 में दुर्गा पूजा के मुख्य आयोजन 16 से 21 अक्टूबर तक होंगे. दिल्ली के एक ट्रैवलर ने अपनी बंगाली दोस्त की बताई कुछ खास जगहों का जिक्र किया है, जहां परिवार और दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं.

सीआर पार्क मेला ग्राउंड

जानकारी के अनुसार, दिल्ली में दुर्गा पूजा का जिक्र हो और सीआर पार्क का नाम न आए, ऐसा कम ही होता है. दक्षिण दिल्ली का यह इलाका दुर्गा पूजा के भव्य आयोजन और बंगाली संस्कृति के लिए मशहूर है. यहां मेला ग्राउंड समेत आसपास के कई स्थानों पर पंडाल सजाए जाते हैं. मां दुर्गा की प्रतिमा, रोशनी और उत्सव का माहौल देखने के साथ फुचका, बिरयानी और दूसरे बंगाली व्यंजनों का स्वााद भी ले सकते हैं. यहां पहुंचने के लिए नेहरू एन्क्लेव या ग्रेटर कैलाश मेट्रो स्टेशन का विकल्प देख सकते हैं.

ग्रेटर कैलाश-2 दुर्गोत्सव

अगर आपको पंडाल की सजावट और कलात्मक डिजाइन पसंद हैं तो ग्रेटर कैलाश-2 दुर्गोत्सव जा सकते हैं. यहां हर साल थीम आधारित सजावट देखने को मिलती है. इस साल के पंडाल की थीम और कलाकारों से जुड़ी जानकारी के लिए आयोजन समिति की घोषणाा जरूर जांच लें. परिवार के साथ तस्वीरें लेने और त्योहार का माहौल महसूस करने के लिए यह अच्छा विकल्प हो सकता है.

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कश्मीरी गेट दुर्गा पूजा समिति

दिल्ली के पुराने दुर्गा पूजा आयोजनों में कश्मीरी गेट का खास स्थान है. यहां मां दुर्गा की प्रतिमा के दर्शन के साथ बंगाली परंपराओं और पूजा की पुरानी विराासत को करीब से देखने का मौका मिलता है. ऐतिहासिक माहौल पसंद करने वालों के लिए यह जगह खास हो सकती है.

मिंटो रोड दुर्गा पूजा समिति

मिंटो रोड का दुर्गा पूजा आयोजन भी दिल्ली की पुरानी परंपराओं से जुड़ा है. यहां पारंपरिक पूजा, मां दुर्गा की प्रतिमा और बंगाली संस्कृति की झलक देखने को मिल सकती है. आसपास उपलब्ध खाने-पीने के विकल्पों का भी आनंद ले सकते हैं. यहां जाने के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आगे का रास्ता देख सकते हैं. दुर्गा पूजा के दौरान शाम को पंडालों में भीड़ बढ़ सकती है. आराम से घूमने के लिए समय लेकर निकलें और जाने से पहले आयोजन की तारीख, प्रवेश व्यवस्था और मेट्रो से आगे के रास्ते की जानकाारी जांच लें.

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