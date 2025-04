Fennel Drink for Boost Collagen: कोलेजन (how to Boost Collagen) शरीर के लिए जरूरी ऐसा विटामिन कहा जाता है जो स्किन के साथ साथ कई अंगों के लिए फायदेमंद होता है. यूं तो कोलेजन का उत्पादन लगातार होता है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इसके प्रोडक्शन में कमी आने लगती है. कोलेजन का स्तर कम होने से स्किन पर झुर्रियां दिखने लगती हैं और स्किन लटकने लगती है. ऐसे में समय से पहले ही चेहरे पर बुढ़ापे के निशान दिखने लगते हैं. दवाइयों और इंजेक्शन के अलावा आप हेल्दी डाइट के दम पर भी कोलेजन का लेवल बूस्ट कर सकते हैं. गर्मियों में सौंफ का ठंडा ठंडा शरबत पीने से भी शरीर में कोलेजन का लेवल बूस्ट होता है. सौंफ का शरबत (Fennel Drinks for Boost Collagen) ऐसा नेचुरल ड्रिंक है जो शरीर को ठंडक भी देता है और सेहत से जुड़े कई फायदे भी करता है. इसके सेवन से आपके शरीर में कोलेजन बूस्ट होगा और स्किन हेल्दी और ग्लोइंग हो जाएगी. चलिए आज आपको सौंफ का शरबत (Recipe of Fennel Drink) बनाने का आसान तरीका बताते हैं.

शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है सौंफ (Fennel is good for Health)

लगभग हर घर के किचन में सौंफ रखी होती है. सौंफ अपनी ठंडी तासीर के चलते शरीर के लिए काफी फायदेमंद होती है. खासकर गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए और डाइजेशन बूस्ट करने के लिए सौंफ का कोई जवाब ही नहीं है. इसके सेवन से शरीर में डिहाइड्रेशन भी दूर होता है और हीट स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है. सौंफ कोलेजन को बूस्ट करती है, इससे कोलेजन बनना तेज हो जाता है. सौंफ में पाए जाने वाले ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वजन घटाने के साथ साथ स्किन को भी हेल्दी और यंग बनाते हैं. सौंफ के सेवन से डाइजेशन संबंधी कई दिक्कतें जैसे एसिडिटी, अपच, अफारा, गैस और कब्ज की परेशानी दूर होती है. इसके नियमित सेवन से वजन को भी घटाने में मदद मिलती है क्योंकि सौंफ में ढेर सारा फाइबर पाया जाता है. सौंफ मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है. इसे खाने से मुंह से आने वाली बदबू भी दूर हो जाती है. सौंफ में पाया जाने वाला विटामिन ए आंखों की रोशनी को बेहतर करता है.

Photo Credit: iStock

सौंफ का शरबत बनाने के लिए क्या क्या चाहिए (Ingredients for fennel Sharbat)

सौंफ का ठंडा शरबत बनाने के लिए आपको सौंफ चाहिए. इसके साथ साथ थोड़ी सी मिश्री, काली मिर्च,काला नमक और थोड़ा सा खसखस चाहिए. खसखस आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा. काला नमक और काली मिर्च घर में ही मिल सकती है. इसके अलावा अगर आप धागे वाली मिश्री को इस्तेमाल करेंगे तो काफी शानदार सौंफ का शरबत बनेगा. इसके साथ साथ थोड़े से तुलसी के बीज, गोंद कतीरा और नींबू का रस चाहिए.

किस तरह बनाएं सौंफ का शरबत (How to make Fennel sharbat)

ऊपर दी गई सभी चीजों को एक साथ मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए. इससे एक पाउडर तैयार हो जाएगा. इस पाउडर के दो चम्मच एक गिलास ठंडे पानी में मिक्स कर लीजिए. अब इस गिलास में थोड़ा सा गोंद कतीरा, तुलसी के बीज, पुदीने की पत्तियां और जरा सा नींबू का रस एड कर लीजिए. अब इस गिलास में सब चीजों को मिक्स करके बर्फ के टुकड़े डालिए और सर्व कीजिए.

तुलसी के बीज और नींबू मिलाने से बूस्ट होगा कोलेजन (Basil seeds and Lemon)

सौंफ के शरबत में तुलसी के बीज एड करने से शरीर में कोलेजन का लेवल बूस्ट होता है. तुलसी के बीजों को सब्जा के बीज भी कहा जाता है. दरअसल तुलसी के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ म्यूसिलेज भी होते हैं जो शरीर में जाकर कोलेजन को बूस्ट करते हैं. इससे स्किन जवां बनाए रखने में मदद मिलती है और झुर्रियों की दिक्कत भी खत्म होने लगती है. वहीं नींबू की बात करें तो नींबू में पाया जाने वाला विटामिन सी स्किन को जवां और हेल्दी बनाए रखता है. नींबू में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट कोलेजन कम करने वाले फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं. इससे स्किन हेल्दी होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.