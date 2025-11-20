विज्ञापन

Clothes Wholesale Markets: दिल्ली में किलो के भाव कपड़े कहां मिलते हैं? इन 2 मार्केट में 10 रुपये किलो में मिलेंगे एक से एक बढ़कर डिजाइन, तुरंत कर लो शॉप‍िंग

Thok Ke Bhav Me kapde Kaha Milte Hai: दिल्ली की इन दो थोक मार्केट में एक बार जरूर जाएं. जहां साड़ी, सूट, शर्ट, पैंट, कुर्ता और अन्य प्रकार कपड़े विभिन्न फैब्रिक्स और डिजाइन में उपलब्ध होते हैं. यहां पर थोक के भाव में कपड़े खरीद सकते हैं.

दिल्ली में किलो के भाव कपड़े कहां मिलते हैं?
Clothes Wholesale Market In Delhi: शॉपिंग के नाम पर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन बजट देखकर कई बार मन को मारना पड़ता है. क्योंकि, शॉपिंग करने के लिए जेब में पैसे होने जरूरी हैं. हालांकि, खुद को अच्छा दिखाने के लिए शॉपिंग करना भी जरूरी है, लेकिन मॉल या बड़ी मार्केट बजट से बाहर हो  हैं. ऐसे में करें क्या? अगर, आपको हम ऐसी जगह बताएं जहां आप कम पैसों में भी भर भरकर शॉपिंग कर सकते हैं. अगर, आप कम पैसों में खुलकर शॉपिंग करना चाहते हैं तो दिल्ली की इन दो थोक मार्केट में एक बार जरूर जाएं. जहां साड़ी, सूट, शर्ट, पैंट, कुर्ता और अन्य प्रकार कपड़े विभिन्न फैब्रिक्स और डिजाइन में उपलब्ध होते हैं. यहां पर थोक के भाव में कपड़े खरीद सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं. दिल्ली में किलो के भाव कपड़े कहां मिलते हैं? (Thok Ke Bhav Me kapde Kaha Milte Hai) दिल्ली में सबसे सस्ती थोक मार्केट कौन सी है.

दरअसल, दिल्ली में किलो के भाव कपड़े खरीदने के लिए मंगोलपुरी और आजाद मार्केट सबसे मशहूर जगहें हैं. मंगोलपुरी में कतरन मार्केट थोक और किलो दोनों भाव में कपड़े मिलते हैं, जबकि आजाद मार्केट में 10 प्रति किलो से भी कपड़ों की शुरुआत होती है.

कतरन मार्केट, मंगोलपुरी

दिल्ली की मंगोलपुर में कतरन और थोक दोनों तरह से कपड़े मिलते हैं. यह दिल्ली के एक प्रसिद्ध थोक बाजार है. जहां व्यापारियों को थोक के साथ-साथ किलो के भाव पर भी कपड़े मिलते हैं. यहां टी-शर्ट, जींस, शर्ट, सलवार-सूट आदि बहुत कम कीमतों पर मिल जाते हैं. मंगोलपुरी कतरन मार्केट में जाने के लिए नियर में पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन पड़ेगा. इसके अलावा यह मार्केट सप्ताह के सभी दिन खुला रहता है. यहां आप सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक आ सकते हैं. यह मार्केट हर महीने की 28 तारीख को बंद रहती है.

आजाद मार्केट

दिल्ली की आजाद मार्केट में थोक के भाव में कपड़े मिलते हैं. यहां आप किलो के भाव में कई प्रकार के कपड़े खरीद सकते हैं. इस बाजार में आप 10 रुपये प्रति किलो के भाव से भी कपड़े खरीद सकते हैं. यहां जींस से लेकर स्वेटर और जैकेट तक मिल जाते हैं, हालांकि कुछ पीस डिफेक्टेड हो सकते हैं. ऐसे में यहां पर देखकर खरीदारी करें. आजाद मार्केट पहुंचने के लिए आपको तीस हजारी और पुल बंगश मेट्रो स्टेशन दोनों सही रहेंगे. यहां सिंगल पीस नहीं मिलते, बल्कि बड़े बंडल मिलते हैं. खरीदते समय कपड़ों की क्वालिटी और डिफेक्ट्स की जांच करना जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

