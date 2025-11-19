Benefits Of Lime Water: सर्दियों में अक्सर लोग हड्डियों को मजबूत करने, एसिडिटी कम करने या हाइट बढ़ाने के लिए घरेलू नुस्खों का सहारा लेते हैं. इन्हीं में से एक आम उपाय है- चूने का पानी पीना (Chune Ka Pani Kyon Peete hain). पुराने जमाने से माना जाता है कि चूना शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी करता है और कई छोटी-मोटी समस्याओं को दूर करता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा (Chune Ka Pani Kaise Banayen) में लेना चाहिए. अगर सही तरीके से लिया जाए तो ये शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. आइए जानते हैं चूने का पानी पीने के फायदे, बनाने का तरीका और सावधानियां. आयुर्वेदाचार्य प्रताप चौहान से जान‍िए चूना खाने के फायदे.

चूने का पानी पीने के फायदे (Benefits of drinking lime water)

चूने को इंग्लिश में Calcium Hydroxide कहा जाता है. जो कैल्शियम से भरपूर होता है. शरीर को मजबूत बनाए रखने और हड्डियों को दुरुस्त रखने में ये मदद कर सकता है.

• इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है.

• दांतों और नाखूनों को हेल्दी रखने में सहायक होता है.

• पेट में गैस या एसिडिटी जैसी परेशानियों को कम कर सकता है.

• शरीर के पीएच लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है.

हालांकि इसे पीने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है. क्योंकि ज़्यादा मात्रा में चूना शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है.

चूना खाने से कौन-कौन सी बीमारी ठीक होती है?

आयुर्वेदाचार्य प्रताप कहते हैं क‍ि चूना खाने से पाचन बेहतर होता है और यह हड्डियां मजबूत करता है. मस्तिष्क के लिए, घुटने के दर्द में, दांतों के रोग, त्वचा और बच्‍चों की हाइट बढ़ाने में भी कारगर माना गया है.

हाइट बढ़ाने के लिए चूना कैसे खाएं? (How to eat lime to increase height?)

कई घरेलू नुस्खों में कहा जाता है कि चूना खाने से हाइट बढ़ सकती है क्योंकि इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है.

• खाने योग्य चूने को एक चुटकी आधे गिलास पानी या दूध में घोलकर रोज़ाना एक बार लेने की सलाह दी जाती है.

• लेकिन ये मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, वरना ये शरीर में जलन या टॉक्सिन्स पैदा कर सकता है.

चूने के पानी में क्या होता है? (What does lime water contain?)

चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है जो शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करता है. ये अल्कलाइन होता है. जिससे पेट की एसिडिटी कम हो सकती है और डाइजेशन सुधर सकता है.

चूने का पानी कैसे बनाएं?

चूने का पानी बनाना बहुत आसान है

1. एक गिलास पानी में एक चुटकी चूना डालें.

2. इसे अच्छी तरह घोलकर 2 से 3 घंटे के लिए रख दें.

3. जब नीचे चूना बैठ जाए, तो ऊपर का साफ पानी छानकर पीने योग्य होता है.