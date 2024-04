गर्मी आते ही चींटियां किचन से लेकर बाथरूम तक फैल गई हैं, तो ये देसी नुस्खा उन्हें 5 मिनट में घर से कर देगा दूर

Chitiyan kaise bhagaye : रसोई से चींटियां कैसे भगाएं.

खास बातें गर्मी आते ही आ गई हैं चींटियां.

तो यह घरेलू नुस्खा आएगा काम.

बस एक चुटकी यह होम रेमेडी डाल दें.

How to get rid of ants : गर्मी के दिनों में घर में चीटियों की समस्या काफी बढ़ जाती है. ऐसे में कहीं पर भी खाने का सामान रखना मुश्किल भरा काम हो जाता है. केवल मीठी चीजें ही नहीं, ब्रेड, रोटी और चावल जैसी चीजें भी चीटियों (Tips to get rid of ants) के प्रकोप से अछूती नहीं रहती हैं. इतना ही नहीं जमीन और किचन की स्लैब पर भी लाल और काली चीटियों मंडराती नजर आती हैं. जिनसे छुटकारा पाने के लिए लोग बाजार के तरह-तरह के कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, जो अधिकतर केमिकल युक्त होते हैं. लेकिन आप अगर केमिकल बेस्ड इन पेस्टिसाइड का उपयोग करना नहीं चाहते हैं, तो कुछ घरेलू चीजों का इस्तेमाल करके चीटियों से छुटकारा पा सकते हैं.