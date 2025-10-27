Chhath Puja 2025 Wishes: 'बह उगा है सूरज, अर्घ्य सांझ को देना है..' इन संदेशों से अपनों को दें छठ की शुभकामनाएं

Chhath Puja Wishes 2025: लोकआस्था का महापर्व कहलाने वाले छठ पूजा की शुरुआत 25 अक्टूबर से हो गई है. इसका समापन कल यानी 28 अक्टूबर को होगा. आज संध्या अर्घ्य का दिन है. छठ का 4 दिवसीय पर्व बहुत ही महत्व रखता है और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में इस त्योहार की खास रौनक देखने को मिलती है. माना जाता है कि छठी मैया की पूजा करने से घर की खुशहाली और संतान की लंबी आयू का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसमें माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और परिवार के कल्याण के लिए व्रत रखती हैं. इस खास मौके पर आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपनों को शुभकामनाएं देने का विचार कर रहे हैं तो नीचे दिए गए मैसेज आपके लिए सहायक हो सकते हैं.

छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं



1. बह उगा है सूरज, अर्घ्य सांझ को देना है,

पूरे दिन हमें छठ मैया का नाम लेना है,

अगली सुबह जीवन में नई खुशहाली लाएगी,

छठी मैया आपके सब मनोरथ पूरी कर जाएगी

छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

2. मंदिर की घंटी, आरती की थाली,

नदी के किनारे सूरज की लाली,

जिंदगी में आए खुशियों की बहार,

आपको मुबारक हो छठ का त्यौहार

हैप्पी छठ पूजा 2025

3. छठ का व्रत देता संतान को दीर्घायु का वरदान,

ये छठ आपके जीवन में भी लाए उमंग अपार

उल्लास और खुशियां हो जीवन में सदा बरकरार,

मुबारक हो आपको छठ का पावन त्योहार

Chhath Puja Wish

4. पहिले पहिल हम कईनी,

छठी मईया व्रत तोहार,

भूल-चूक करना माफ,

बरसाना कृपा अपार

छठ पर्व की शुभकामनाएं!

5. छठी मैया आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें,

आपके परिवार को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें.

सांध्य अर्घ्य की हार्दिक शुभकामनाएं

6. जब चिड़िया बाग में चहचहाती है,

छठ मैया तब प्यार बरसाती है,

सब के जीवन में खुशियां भर जाती है

छठ पर्व की शुभकामनाएं!

Chhath Puja 2025 Wishes

7. सूर्य देव को वंदन करें,

मन में श्रद्धा और स्नेह भरें,

छठ पूजा के इस शुभ अवसर पर,

आओ दिल से एक-दूसरे को याद करें

8. डूबते सूरज को अर्घ्य अर्पण का ये पर्व है निराला,

हर चेहरे पर मुस्कान हो और हर घर में हो उजियारा।

छठ पर्व की शुभकामनाएं!

9. अर्घ्य की थाली में सजे आस्था के फूल,

छठी मैया रखें आपके जीवन को सदा अनुकूल

हैप्पी छठ पूजा 2025

Chhath Puja 2025

10. छठ मईया का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे, सूर्यदेव की कृपा से यश-वैभव बढ़े,जय छठी मईया, जय सूर्यदेव!

11. सूरज की पूजा, जल की धार,

छठ का त्योहार लाए खुशियों की बहार

छठ मईया का आशीर्वाद मिलें बार-बार,

हर मन में हो उमंग, हर घर में प्यार

छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं