ना वैक्सिंग का दर्द ना थ्रेडिंग का झंझट, अनचाहे बालों को खत्म करने के लिए बस पानी में मिलाकर पी लो सिर्फ 1 चीज

Say Goodbye to Facial Hair Naturally: महिलाओं के चेहरे पर निकले अनचाहे बाल न सिर्फ लुक बिगाड़ते हैं, बल्कि कॉन्फिडेंस भी कम कर देते हैं. थ्रेडिंग और वैक्सिंग जैसी पेनफुल ट्रीटमेंट्स हर बार कराना आसान नहीं होता, वहीं लेजर ट्रीटमेंट हर किसी की जेब पर भारी पड़ता है. ऐसे में अगर कोई ऐसा तरीका मिले, जिससे बिना दर्द और बिना ज्यादा खर्च किए चेहरे के बाल और स्किन प्रॉब्लम्स कम हो जाएं, तो कैसा रहेगा? फेस योगा एक्सपर्ट मानसी गुलाटी ने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे ही नेचुरल ड्रिंक्स शेयर किए हैं, जो इस समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हैं.

महिलाओं के चेहरे पर बाल क्यों निकलते हैं? | Why Do Women Get Facial Hair?

महिलाओं के चेहरे पर बाल (chehre ke baal kaise hataye) निकलने की सबसे बड़ी वजह हार्मोनल इंबैलेंस और एंड्रोजन हार्मोन की बढ़ोतरी है. यही कारण है कि PCOS जैसी समस्याओं से जूझ रही महिलाओं में चेहरे और शरीर पर बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है. थोड़ा बहुत फेशियल हेयर नॉर्मल है, लेकिन अगर यह मर्दों जैसी मोटी और ज्यादा ग्रोथ वाला हो तो परेशानी बन जाता है.

बाल हटाने के आम तरीके | Common Methods

Threading और Waxing - असरदार, लेकिन दर्दनाक.

Facial Razor - आसान, पर गलत इस्तेमाल से बाल मोटे लग सकते हैं.

Laser Treatment - पर्मानेंट सॉल्यूशन, लेकिन बहुत महंगा.

मानसी गुलाटी का घरेलू नुस्खा | Natural Remedy by Mansi Gulati

फेस योगा एक्सपर्ट मानसी गुलाटी का कहना है कि, चेहरे के अनचाहे बालों को कम करने और स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए सुबह-सुबह खाली पेट कुछ खास ड्रिंक्स का सेवन करना चाहिए.

काली मिर्च वाला पानी | Black Pepper Water

एक गिलास गुनगुने पानी में एक चुटकी काली मिर्च डालें और सुबह खाली पेट पिएं.

अनचाहे बालों की ग्रोथ कम करने में मदद.

मेटाबॉलिज्म बूस्ट.

डिटॉक्स और वेट लॉस.

हल्दी वाला पानी | Turmeric Water

एक गिलास पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर पिएं.

पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स कम करता है.

नेचुरल ग्लो लाता है.

हिमालयन नमक वाला पानी | Himalayan Salt Drink

गुनगुने पानी में गुलाबी नमक डालकर पिएं.

मुंहासे और एक्ने की समस्या कम करता है.

स्किन को क्लियर बनाता है.

क्यों फायदेमंद हैं ये ड्रिंक्स? | Why Choose These Drinks?

इन ड्रिंक्स से न सिर्फ चेहरे के बालों की ग्रोथ कम हो सकती है, बल्कि यह स्किन की इंटरनल हेल्थ को भी सुधारते हैं. इम्युनिटी बढ़ती है, पाचन सुधरता है और त्वचा नेचुरली हेल्दी और ग्लोइंग दिखती है.

(डिस्क्लेमर: लेख में दिए गए नुस्खे की जानकारी व दावे पूरी तरह से इंस्टाग्राम पर प्रकाशित वीडियो पर आधारित हैं. एनडीटीवी इसकी सत्यता, सटीकता और असर की जिम्मेदारी नहीं लेता है. किसी भी तरह के नुस्खे को आजमाने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

