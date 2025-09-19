विज्ञापन

ना वैक्सिंग का दर्द ना थ्रेडिंग का झंझट, अनचाहे बालों को खत्म करने के लिए बस पानी में मिलाकर पी लो सिर्फ 1 चीज

कई ऐसी महिलाएं हैं, जो चेहरे पर अनचाहे बालों से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रही हैं. थ्रेडिंग और वैक्सिंग के दर्द से बचने के लिए फेस योगा एक्सपर्ट मानसी गुलाटी ने 3 नेचुरल ड्रिंक्स बताए हैं. ये ड्रिंक्स न सिर्फ चेहरे के बालों की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, बल्कि स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी भी बनाते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
ना वैक्सिंग का दर्द ना थ्रेडिंग का झंझट, अनचाहे बालों को खत्म करने के लिए बस पानी में मिलाकर पी लो सिर्फ 1 चीज
चेहरे के अनचाहे बाल और झाइयां गायब करने का आसान तरीका, एक्सपर्ट ने बताया कैसे बिना दर्द के पाएं क्लीन स्किन

Say Goodbye to Facial Hair Naturally: महिलाओं के चेहरे पर निकले अनचाहे बाल न सिर्फ लुक बिगाड़ते हैं, बल्कि कॉन्फिडेंस भी कम कर देते हैं. थ्रेडिंग और वैक्सिंग जैसी पेनफुल ट्रीटमेंट्स हर बार कराना आसान नहीं होता, वहीं लेजर ट्रीटमेंट हर किसी की जेब पर भारी पड़ता है. ऐसे में अगर कोई ऐसा तरीका मिले, जिससे बिना दर्द और बिना ज्यादा खर्च किए चेहरे के बाल और स्किन प्रॉब्लम्स कम हो जाएं, तो कैसा रहेगा? फेस योगा एक्सपर्ट मानसी गुलाटी ने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे ही नेचुरल ड्रिंक्स शेयर किए हैं, जो इस समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हैं.

महिलाओं के चेहरे पर बाल क्यों निकलते हैं? | Why Do Women Get Facial Hair? 

महिलाओं के चेहरे पर बाल (chehre ke baal kaise hataye) निकलने की सबसे बड़ी वजह हार्मोनल इंबैलेंस और एंड्रोजन हार्मोन की बढ़ोतरी है. यही कारण है कि PCOS जैसी समस्याओं से जूझ रही महिलाओं में चेहरे और शरीर पर बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है. थोड़ा बहुत फेशियल हेयर नॉर्मल है, लेकिन अगर यह मर्दों जैसी मोटी और ज्यादा ग्रोथ वाला हो तो परेशानी बन जाता है.

Latest and Breaking News on NDTV

बाल हटाने के आम तरीके | Common Methods

  • Threading और Waxing - असरदार, लेकिन दर्दनाक.
  • Facial Razor - आसान, पर गलत इस्तेमाल से बाल मोटे लग सकते हैं.
  • Laser Treatment - पर्मानेंट सॉल्यूशन, लेकिन बहुत महंगा.

मानसी गुलाटी का घरेलू नुस्खा | Natural Remedy by Mansi Gulati

फेस योगा एक्सपर्ट मानसी गुलाटी का कहना है कि, चेहरे के अनचाहे बालों को कम करने और स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए सुबह-सुबह खाली पेट कुछ खास ड्रिंक्स का सेवन करना चाहिए.

Latest and Breaking News on NDTV

काली मिर्च वाला पानी | Black Pepper Water

  • एक गिलास गुनगुने पानी में एक चुटकी काली मिर्च डालें और सुबह खाली पेट पिएं.
  • अनचाहे बालों की ग्रोथ कम करने में मदद.
  • मेटाबॉलिज्म बूस्ट.
  • डिटॉक्स और वेट लॉस.

हल्दी वाला पानी | Turmeric Water

  • एक गिलास पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर पिएं.
  • पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स कम करता है.
  • नेचुरल ग्लो लाता है.
Latest and Breaking News on NDTV

हिमालयन नमक वाला पानी | Himalayan Salt Drink

  • गुनगुने पानी में गुलाबी नमक डालकर पिएं.
  • मुंहासे और एक्ने की समस्या कम करता है.
  • स्किन को क्लियर बनाता है.

क्यों फायदेमंद हैं ये ड्रिंक्स? | Why Choose These Drinks?  

इन ड्रिंक्स से न सिर्फ चेहरे के बालों की ग्रोथ कम हो सकती है, बल्कि यह स्किन की इंटरनल हेल्थ को भी सुधारते हैं. इम्युनिटी बढ़ती है, पाचन सुधरता है और त्वचा नेचुरली हेल्दी और ग्लोइंग दिखती है.

(डिस्क्लेमर: लेख में दिए गए नुस्खे की जानकारी व दावे पूरी तरह से इंस्टाग्राम पर प्रकाशित वीडियो पर आधारित हैं. एनडीटीवी इसकी सत्यता, सटीकता और असर की जिम्मेदारी नहीं लेता है. किसी भी तरह के नुस्खे को आजमाने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Facial Hair Removal, Natural Remedy For Unwanted Hair, Unwanted Hair, How To Stop Facial Hair Growth, DIY Skin Care
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com