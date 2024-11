भुना या भिगोया कौन सा चना होता है ज्यादा हेल्दी, जानिए यहां

Roasted or soaked chana which one is more beneficial : चने में फाइबर, आयरन, फोलेट, फॉस्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, सेलेनियम, कैल्शियम, कैलोरी, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स,डाइटरी फ़ाइबर, फैटी एसिड्स, जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं. यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं खासकर, उन लोगों को जिन्हे आयरन की कमी है. कुछ लोग इसे भिगोकर नाश्ते के रूप में खाते हैं, तो कुछ भूनकर स्नैक्स की तरह. ऐसे में सवाल उठता है कि इनमें से ज्यादा फायदेमंद कौन सा है. इसी के बारे में आज का हमारा यह आर्टिकल है जिससे आपको साफ हो जाएगा चना किसी तरह से खाया जाना ज्यादा हेल्दी होगा.

चना भुना अच्छा है या भीगा - Is roasted chickpeas better or soaked?

आप चना दोनों तरीके से खा सकते हैं. यह आपके शरीर को फायदा ही पहुंचाएंगे. बस आपको ये तय करना है चना आप किस लिए खा रहे हैं, जैसे आप अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो फिर भीगा चना खा सकते हैं. वहीं, वजन बढ़ाने के लिए आप भुना चना गुड़ के साथ खाएं. आपको बता दें कि भुने चने में ब्यूटिरेट नाम का फैटी एसिड होता है जो शरीर में सूजन को कम करता है. रोस्टेड चना आपकी हड्डियों को मजबूती देता है. वहीं, भीगा चना आपके शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करता है. साथ ही यह हाई और बैड कोलेस्ट्रोल के लेवल को भी मेंटेन करने में मददगार है. भुना और भीगा चना दोनों ही आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं. इससे आपका शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनता है. इतनी ही नहीं यह आपके मेटाबॉलिज्म को भी मजबूत करता है. एक बात का ध्यान रखें अगर आपको पेट की समस्या है तो फिर चने को सीमित मात्रा में खाएं. नहीं तो कब्ज एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है. तो अब से आप इन सारी बातों को ध्यान में रखकर सुपरफूड चने का लाभ उठाना शुरू कर दीजिए.

