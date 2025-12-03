चाय पीने से डकार क्यों आती है? चाय पीने से पेट में जलन क्यों होती है, चाय की डकार कैसे बंद करें, यह रहा जवाब

Chai ki dakar kaise hataye : भारत के कोने-कोने में चाय पसंद की जाती है. यहां चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि एक फील है. सुबह की ताजगी हो, ऑफिस का ब्रेक या शाम की थकान..एक कप चाय तुरंत मूड बना देती है. लेकिन यही पसंदीदा चाय कई लोगों के लिए परेशानी भी बन जाती है. इसे पीने के बाद डकार, पेट में जलन, भारीपन और गैस जैसी समस्याएं होने लगती है. अगर आप भी इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है. यहां जानिए चाय पीने के बाद डकार (Acidity ko kaise dur kare) और पेट में जलन क्यों होती है, इसे कैसे बंद कर सकते हैं.

चाय की डकार कैसे बंद करें | How to stop tea belching

1. बहुत तेजी या जल्दी-जल्दी चाय पीने पर हवा पेट में चली जाती है, जिससे डकार बनती है. इसलिए चाय चुस्की लेकर पीना चाहिए.

2. कई लोग चाय के साथ बिस्कुट खाते हैं, जिससे गैस और ब्लोटिंग बढ़ती है. इसलिए चाय के साथ बिस्किट न खाएं.

3. अदरक-इलायची वाली चाय पीना चाहिए. ये प्राकृतिक डाइजेस्टिव्स होती हैं और पेट को रिलैक्स देती है.

4. चाय खाली पेट न पिएं. इससे एसिडिटि बढ़ती है और डकार-गैस जैसी समस्याएं होती हैं.

5. मिल्क टी की जगह ब्लैक टी या ग्रीन टी ट्राई करें, क्योंकि कुछ लोगों को दूध की वजह से गैस बनती है. ऐसे लोग दूध वाली चाय कम करें.

6. चाय पीने के बाद 5 मिनट वॉक जरूर करें. हल्की मूवमेंट डाइजेशन बेहतर करती है और डकार रुकती है.

Photo Credit: Canva

चाय पीने के बाद डकार क्यों आती है | Why do we burp after drinking tea

1. चाय में मौजूद कैफीन पेट में एसिडिटी बढ़ा सकता है, जिससे गैस और डकार की समस्या हो सकती है.

2. कई लोगों को दूध में मौजूद लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लोटिंग, गैस और डकार हो सकती है.

3. तेजी से चाय पीने से हवा निगलने (Aerophagia) लगते हैं, जिससे पेट में हवा भर जाती है और डकार का कारण बनती है.

4. अदरक, लौंग, काली मिर्च जैसे मसाले वाली चाय कुछ लोगों में गैस ट्रिगर कर सकते हैं.

5. गलत समय पर चाय पीना भी डकार का कारण बन सकती है. जैसे खाना खाने के तुरंत बाद, खाली पेट दोनों ही समय एसिडिटी और डकार को बढ़ाते हैं.

चाय पीने से पेट में जलन क्यों होती है | Why does drinking tea cause stomach irritation

चाय में मौजूद कैफीन, टैनिन और एसिडिक तत्व पेट की लाइनिंग को इरिटेट कर देते हैं, जिसकी वजह से पेट की जलन होने लगती है. इसके एक नहीं कई कारण हो सकते हैं. टैनिन पेट का pH असंतुलित कर देते हैं, इससे पेट में जलन या खट्टा डकार होता है. ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कड़क चाय पेट में एसिड लेवल बढ़ा देती है. खाली पेट पहले से ही एसिड फ्लो बढ़ा होता है, ऐसे में चाय पीना पेट को और खराब कर सकता है. इसके अलावा तेज अदरक, काली मिर्च या मसाला टी एसिडिटी ट्रिगर करती है. 4-6 कप चाय रोज पीना पेट पर सीधे असर डालता है और इसकी वजह से गैस, जलन, डकार हो सकती है.

चाय पीने के बाद मुझे डकार क्यों आती है | Why do I burp after drinking tea

1. आपका पाचन चाय को सूट नहीं करता मतलब कैफीन या टैनिन डाइजेस्ट नहीं होता है.

2. अगर आप दूध वाली कड़क चाय पीते हैं तो डकार आना आम बात है.

3. चाय के साथ नमकीन या बिस्कुट का कॉम्बिनेशन गैस तेजी से बनाता है.

4. अगर आपको पहले से ही एसिडिटी की समस्या है तो चाय इसे बढ़ा सकती है.

5. खाली पेट चाय पीने से पेट में हवा भरती है और इससे बार-बार डकार आती है.