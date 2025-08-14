Independence Day Celebration 2025: हर साल 15 अगस्त का दिन सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक के दिल में बसा एक जज़्बा है. सूरज की पहली किरण के साथ ही हर गली, हर मोहल्ला और हर शहर देशभक्ति (Patriotism) के रंगों में रंग जाता है. कहीं बच्चे हाथों में छोटे-छोटे तिरंगे लेकर दौड़ते नज़र आते हैं, तो कहीं स्कूल और कॉलेज में राष्ट्रगान की गूंज चारों ओर फैल जाती है. ऑफिस में भी लोग अपने डेस्क को तिरंगे रंग की सजावट से सजा देते हैं. आसमान में लहराता तिरंगा (Independence Day 2025) जब हवा के साथ झूमता है, तो हर दिल में शहीदों के बलिदान की याद और देश के प्रति गर्व का भाव और भी गहरा हो जाता है. इस बार जब देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस (79th Independence Day) मना रहा है, तो यह मौका है इसे अपने परिवार के साथ एक यादगार और अनोखे अंदाज़ में जीने का.

सुबह की शुरुआत तिरंगे संग

दिन की शुरुआत तिरंगा फहराकर करें. अगर सोसाइटी में रहते हैं तो सामूहिक झंडारोहण में हिस्सा लें, और अगर घर पर हैं तो छत या बालकनी में तिरंगा लगाएं. राष्ट्रगान गाकर और शहीदों को याद करके दिन को एक देशभक्ति की भावना से भर दें.

देशभक्ति फिल्मों का मज़ा

परिवार के साथ टीवी या ओटीटी पर देशभक्ति फिल्मों का मैराथन रख सकते हैं. लगान, रंग दे बसंती, शहीद, मंगल पांडे, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह और बॉर्डर जैसी फिल्में देखने से दिन और भी खास बन जाएगा.

देशभक्ति गीतों से सजाएं माहौल

देशभक्ति के गीतों की प्लेलिस्ट तैयार करें और घर में स्पीकर पर बजाएं. ऐ मेरे वतन के लोगों से लेकर संदेसे आते हैं जैसे गाने सुनकर जोश और गर्व अपने आप बढ़ जाएगा.

स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लें

अपने आसपास हो रहे सांस्कृतिक या देशभक्ति कार्यक्रमों में परिवार के साथ हिस्सा लें. कविता, भाषण या निबंध प्रस्तुति देकर भी देश के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं.

तिरंगे रंग के कपड़े पहनें

परिवार और दोस्तों के साथ ‘तिरंगा ड्रेस कोड' अपनाएं. तीनों रंगों केसरिया, सफेद और हरा को अपने आउटफिट में शामिल करके दिन को और खास बनाएं. इसके बाद फोटो सेशन और छोटे-छोटे गेम्स या क्विज भी रख सकते हैं.