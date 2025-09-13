How to check shortness of breath in a child : : मां-बाप के लिए अपने बच्चे की सेहत सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है. जब बच्चा हंसता, खेलता और आराम से सांस लेता है, तो हमें सुकून मिलता है. लेकिन कई बार अचानक ऐसी स्थिति आ जाती है जब बच्चा सांस (Bachcha Saans Kyon Nahi Le Raha) लेना भूल जाए या उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगे. ये पल किसी भी माता-पिता के लिए बेहद डराने वाला हो सकता है. असल में ये समस्या कभी सामान्य कारणों से होती है, तो कभी गंभीर वजह भी हो सकती है. ऐसे में घबराने की बजाय सही जानकारी और तुरंत उठाए गए कदम बच्चे की जान (Bachcha Saans Na Le To Kya Karen) बचा सकते हैं.



तांबे के बर्तन में पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तांबे के बर्तन में रखा पानी कौन नहीं पी सकता है, जान लें यहां

बच्चा अचानक सांस क्यों बंद कर देगा? (Why Kids Stop Breathing)



कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से बच्चे की सांस अचानक रुक जाए:

1. सांस की नली में रुकावट – दूध पीते समय या खाना खाते वक्त कई बार भोजन का टुकड़ा या दूध सांस की नली में चला जाता है. इससे बच्चा अचानक सांस लेना बंद कर देता है.

2. सर्दी-जुकाम या एलर्जी – जब बच्चे की नाक और गला बंद हो जाता है, तो उसे सामान्य रूप से सांस लेने में दिक्कत होती है.

3. फेफड़ों का इंफेक्शन (ब्रॉन्काइटिस, निमोनिया) – ऐसे में सांस तेज, भारी और मुश्किल हो जाती है.

4. स्लीप एपनिया – ये एक स्थिति है जिसमें बच्चा सोते वक्त कुछ सेकंड के लिए सांस लेना बंद कर देता है.

5. चोट, गिरना या दौरा पड़ना – अचानक चोट या झटके की वजह से भी सांस रुक सकती है.



कैसे पता चलेगा कि बच्चा सांस लेना बंद कर देता है? (How to Know If a Child Has Stopped Breathing?)



आपको बच्चे पर नजर रखनी होगी. इसके कुछ साफ संकेत हैं:

• बच्चा जोर से छटपटाता है लेकिन आवाज नहीं निकल रही.

• होंठ, जीभ और चेहरा नीला पड़ने लगता है.

• बच्चा अचानक शांत होकर बिल्कुल हिलना-डुलना बंद कर देता है.

• रोने या बोलने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती.

• सांस लेने की कोशिश में सीना और पेट अंदर-बाहर जोर से हिलते हैं.





अगर आपका बच्चा सांस लेना भूल जाए तो क्या करें? (What to Do If a Child Has Breathing Problems?)



ये स्थिति बहुत नाजुक होती है, लेकिन आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना है:

1. शांत रहें – सबसे पहले घबराएं नहीं, क्योंकि आपकी घबराहट बच्चे की मदद करने से रोक देगी.

2. बच्चे को सीधा उठाएं – छोटे बच्चों को गोद में सीधा करके हल्की थपकी दें.

3. मुंह और नाक चेक करें – देखें कि कहीं खाना या दूध तो फंसा नहीं है. अगर ऊपर से दिख रहा है तो धीरे से निकालें.

4. पीठ पर थपकी (Back Blows) – छोटे बच्चे को उल्टा करके उसकी पीठ पर 4-5 हल्की थपकियां दें.

5. Heimlich Maneuver – बड़े बच्चों में पेट के ऊपर हल्का दबाव डालकर फंसा हुआ खाना या चीज बाहर निकाली जा सकती है.

6. CPR – अगर बच्चा बेहोश हो जाए तो तुरंत CPR (सीने पर दबाव और मुंह से मुंह सांस) शुरू करें और एम्बुलेंस बुलाएं.





बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने पर क्या करना चाहिए? (What to Do If Your Child Stops Breathing?)



• बच्चे को ताजी हवा या खुली जगह में ले जाएं.

• तंग कपड़े ढीले करें ताकि उसे सांस लेने में आसानी हो.

• अगर डॉक्टर ने इनहेलर या नेब्युलाइजर दिया है, तो तुरंत इस्तेमाल करें.

• अगर बच्चा बार-बार सांस लेने में दिक्कत बताता है या आवाज भारी लगती है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें.

• किसी भी हालत में देर न करें, क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है.