शादी से पहले चेहरे पर क्या लगाना चाहिए? शादी में चेहरा कैसे चमकाएं, जान‍िए यहां पर

How to glow in 7 days naturally : शादी से पहले चेहरे पर पिंपल्स की समस्या से परेशान हैं? जानिए 5 आसान और असरदार तरीके जो आपकी स्किन को देंगे नेचुरल ब्राइडल ग्लो और एक्ने-फ्री लुक.

Read Time: 3 mins
शादी से पहले चेहरे पर क्या लगाना चाहिए? शादी में चेहरा कैसे चमकाएं, जान‍िए यहां पर
Before marriage skin care tips : दुल्हन के लिए त्वचा की देखभाल कैसे करें?
Bridal Beauty Tips For Glowing Skin Before Wedding: अगर आपकी भी शादी (Shaadi) होने वाली है और चेहरे (Face) पर अचानक मुंहासे (Pimples) निकल आए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. शादी की तैयारियों, एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से स्किन का नेचुरल ग्लो थोड़ा फीका पड़ सकता है, लेकिन थोड़ी सी केयर से आप फिर से अपनी स्किन को फ्लॉलेस और ब्राइडल ग्लोइंग बना सकती हैं. आज हम आपको बता रहे हैं 5 आसान Pre-wedding acne tips, जिन्हें अगर आप आज से ही अपनाना शुरू कर दें, तो शादी के दिन आपका चेहरा खिल उठेगा और हर कोई आपकी स्किन की तारीफ करेगा.

 

चेहरे की सफाई पर दें ध्यान (Clean Your Face Properly)


स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए दिन में दो बार चेहरा साफ करना बहुत जरूरी है. हमेशा माइल्ड फेस वॉश का इस्तेमाल करें और चेहरे को गुनगुने पानी से धोएं. अगर आप मेकअप करती हैं, तो सोने से पहले उसे अच्छी तरह रिमूव करना न भूलें. इससे पोर्स ब्लॉक नहीं होंगे और पिंपल्स निकलने की संभावना कम हो जाएगी.

डाइट रखें क्लीन और हेल्दी (Eat Clean And Healthy)


आपकी स्किन वही दिखाती है जो आप खाते हैं. शादी के पहले हफ्तों में जंक फूड, ऑयली चीज़ें और शुगर से भरे स्नैक्स से दूरी बना लें. इनकी जगह हेल्दी ऑप्शंस जैसे सलाद, फ्रूट्स और फ्रेश जूस लें। दिनभर में कम से कम 8 गिलास पानी जरूर पिएं. इससे स्किन हाइड्रेट रहेगी और नैचुरल ग्लो बरकरार रहेगा.

लगाएं नेचुरल फेस मास्क (Use Natural Face Masks)


महंगे फेशियल्स की बजाय घर पर बने फेस पैक लगाना ज्यादा फायदेमंद है. हफ्ते में दो से तीन बार मुल्तानी मिट्टी, नीम या हल्दी का पैक लगाएं. ये स्किन को साफ रखने और पिंपल्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. अगर स्किन ड्राई है, तो थोड़ा शहद मिलाएं, ये त्वचा को मॉइश्चर भी देगा.

हाइजीन का रखें पूरा ध्यान (Maintain Proper Hygiene)स्ट्रेस से बनाएं दूरी (Manage Stress Smartly)


शादी की भागदौड़ में स्ट्रेस होना लाज़मी है, लेकिन इसे अपने चेहरे पर हावी न होने दें. रोज 15-20 मिनट योग या मेडिटेशन करें.  इससे मन शांत रहेगा और स्किन पर नैचुरल ग्लो आएगा. साथ ही पूरी नींद लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की, ताकि स्किन रिपेयर हो सके और थकान दूर रहे.

                                                                                                          प्रस्तुति: गरिमा चौधरी

पूरी स्टोरी पढ़ें

Bridal Beauty Tips, Pre-Wedding Acne Tips, Lifestyle News
