Benefits of Coffee with Lemon: क्या आपने कभी सोचा है कि एक कप ब्लैक कॉफी आपके वर्कआउट को सुपरचार्ज कर सकती है. अगर नहीं, तो वायरल फिटनेस कोच नितेश सोनी का ये देसी प्री-वर्कआउट ड्रिंक ट्रेंड आपकी फिटनेस के लिए गेमचेंजर बन सकता है. bhowmik.dipty नाम के इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. जिसमें जब मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा ने नितेश सोनी से पूछा, 'ब्लैक कॉफी में नींबू मिलाकर पीने से क्या वाकई फायदा होता है.' तो जवाब सुनकर हर फिटनेस लवर चौक गया. नितेश सोनी ने बताया कि सिर्फ कॉफी नहीं, उसमें अगर थोड़ा नींबू और देसी घी मिला दिया जाए तो ये एक पावरहाउस ड्रिंक (Natural Energy Drink with Ghee Coffee Lemon) बन जाता है. जो ना सिर्फ आपको एनर्जेटिक, बल्कि मजबूत (Pre Workout Drink for Stamina and Strength) भी बनाता है. इसे वर्कआउट से पहले (Pre Workout Drink for Gym without Supplements) लेने से एनर्जी, स्टैमिना और फैट बर्न तेजी से बढ़ते हैं. आइए जानते हैं इस सुपर ड्रिंक के बारें में.

ड्रिंक के लिए इंग्रेडिएंट्स (Black Coffee Ingredients)



1 गिलास गर्म पानी

1/2 चम्मच देसी घी

ब्लैक कॉफी

4–5 बूंद नींबू का रस

कैसे बनाएं और कब पीना है (How to make and when to drink)

नितेश सोनी के अनुसार, एक गिलास पानी लेकर उसे गर्म कर लें. फिर उसमें आधा चम्मच देसी घी, थोड़ी ब्लैक कॉफी और 4-5 बूंद नींबू का रस अच्छी तरह मिला लें. अब इस कॉफी को वर्कआउट से 15 मिनट पहले पी लें। इससे आपको जबरदस्त फायदे होंगे.

इस देसी प्री-वर्कआउट ड्रिंक के फायदे (Black Coffee With Lemon Ghee Benefits)

1. एनर्जी बूस्ट करता है

इस देसी प्री-वर्कआउट ड्रिंक को पीने से आपका एनर्जी लेवल बेहतर होता है. कॉफी में मौजूद कैफीन आपके ब्रेन को अलर्ट करता है और बॉडी को एक्टिव बनाता है. इससे आप वीक फील नहीं करते हैं.

2. एसिडिटी नहीं होती

नितेश कहते हैं कि कुछ लोगों को कहना है कि ब्लैक कॉफी में नींबू डालने से एसिडिटी बनती है, जो सही नहीं है, क्योंकि नींबू में विटामिन C होता है, उससे एसिडिटी नहीं बल्कि बॉडी डिटॉक्स होता है. कॉफी और नींबू का कॉम्बिनेशन चाय से कहीं बेहतर है, क्योंकि एसिडिटी की समस्या चाय पीने की वजह से होती है.

3. फैट बर्न करने में मददगार

नींबू और कॉफी दोनों ही मेटाबॉलिज्म तेज करते हैं, जिससे फैट जल्दी बर्न होता है. अगर किसी का मोटापा बढ़ा हुआ है, वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा है तो उसके लिए वर्कआउट से पहले ये ड्रिंक रामबाण हो सकती है.

4. स्टैमिना बढ़ता है

इस कॉफी से शरीर मजबूत तो होता ही है, उसमें डाले जाने वाला देसी घी बॉडी को लॉन्ग-लास्टिंग एनर्जी देता है और थकावट दूर करता है. इस ड्रिंक को पीने से वर्कआउट के दौरान लगने वाली थकान भी दूर हो जाएगी.

क्या सच में काम करता है ये ड्रिंक (Does this drink really work)

फिटनेस एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगर आपकी बॉडी को कैफीन सूट करता है, तो ये एक शानदार और नेचुरल प्री-वर्कआउट ड्रिंक हो सकता है. इससे बिना महंगे सप्लिमेंट्स के भी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं.

डॉक्टर से सलाह के बिना किसे नहीं पीना चाहिए (Who should not take this coffee)