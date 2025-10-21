Chhath Puja 2025: छठ महापर्व पर ट्रेन से जा रहे हैं घर? इन 5 बातों का रखना ध्यान, सफर हो जाएगा आरामदायक

Chhath Puja 2025: दीपों का त्योहार दीवाली बीत गई है अब लोगों को बेसब्री से छठ महापर्व का इंतजार है. देश के कोने-कोने से लाखों लोग अपने घरों खासतौर से बिहार और पूर्वी की ओर ट्रेन से रुख कर रहे हैं. इस समय सरकार की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाती हैं. इस दौरान ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों और प्लेटफॉर्मों पर भारी भीड़ होना आम बात है. घर जाने की खुशी तो होती है, लेकिन भीड़ के कारण सफर अक्सर परेशानी भरा हो जाता है. अगर आप भी छठ के मौके पर ट्रेन से सफर करने का प्लान बना रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आप कुछ खास बातों का ध्यान रखें. आज हम आपको कुछ ऐसी 5 बातें बताएंगे जिनका आपको बहुत खास ध्यान रखना है, इससे आपका सफर काफी अच्छा और आरामदायक रहेगा.

1. समय से पहले निकल जाएं

छठ के मौके पर बिहार और पूर्वी यूपी की ओर जाने वाली ट्रेनों में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है. ऐसे में आप कभी-कभी घर से तो सही समय पर निकल जाते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म भी भीड़ के कारण समय बर्बाद हो जाता है. ऐसे में आप घर से थोड़ा और जल्दी निकलें जिससे आपको प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भागदौड़ का सामना न करना पड़े.

रेलवे स्टेशन पर ज्यादा भीड़ होने के कारण कई लोग गलत फायदा उठा लेते हैं. इस समय आपकी जेब कतरे आपकी जेब भी काट सकते हैं. ऐसे में आप अपनी जेब में ज्यादा सामान न रखें, और अगर कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण रखा है तो बार-बार चेक करते रहें.

दिवाली और छठ जैसे त्योहारों पर रेलवे स्टेशनों पर आम दिनों से ज्यादा भीड़ होती है. ऐसे में ज्यादा सामान लेकर ट्रैवल करना आपके लिए ही काफी मुश्किल हो सकता है. कोशिश करें कि आप एक ट्रॉली बैग और हैंड बैग ही लेकर जाएं. ज्यादा सामान कैरी करना आपको काफी भारी पड़ सकता है.

ट्रेन में सफर करते समय आपको कई अजनबी मिल सकते हैं. ऐसे में आप उनके भरोसे पर अपना सामान और कीमती चीजें भूलकर भी न छोड़ें. ऐसे में आपके साथ विश्वासघात हो सकता है और आपका फायदा उठाया जा सकता है. ऐसी स्थिति में आपका सामान चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है.

अगर आप छोटे बच्चों के साथ छठ पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है. अगर बच्चे ज्यादा ही छोटे हैं तो उनके कपड़ों की जेब में मोबाइल नंबर और पता लिखकर रख दें. इसके अलावा बच्चों को अपनी नजरों के सामने ही रखें.

