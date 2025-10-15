विज्ञापन

पति-पत्नी को तीसरे इंसान से कभी नहीं शेयर करनी चाहिए ये 5 बातें, Relationship Expert ने कहा बर्बाद हो सकता है आपका रिश्ता

Relationship Tips: रिलेशनशिप कोच ने 5 बाते बताई हैं, जिन्हें पति-पत्नी को हमेशा अपने बीच ही रखना चाहिए. दूसरों के साथ ये बातें शेयर करने से आपके रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

हमेशा पार्टनर्स के बीच रहनी चाहिए ये 5 बातें

Relationship Tips: हर रिश्ता प्यार, भरोसे और समझ से चलता है, खासकर पति-पत्नी का रिश्ता. लेकिन कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं  जो हमारे रिश्ते को कमजोर करने लगती हैं. खासकर अपनी पर्सनल बातें दूसरों के साथ शेयर करना रिश्ते में खटास पैदा कर सकता है. मैरिज और रिलेशनशिप कोच आलोक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो किया है. इस वीडियो में उन्होंने 5 बातों का जिक्र किया है, जिन्हें पति-पत्नी को हमेशा अपने तक रखना चाहिए. आइए जानते हैं इनके बारे में-   

नंबर 1- पेरेंटिंग पर एक-दूसरे की आलोचना करना 

रिलेशनशिप कोच कहते हैं, अगर आप माता-पिता हैं, तो बच्चों की परवरिश को लेकर मतभेद होना सामान्य है. लेकिन अगर आप किसी और के सामने अपने पार्टनर के फैसलों की आलोचना करते हैं, तो आपकी एकता कमजोर दिखती है. इसके अलावा बच्चे पर भी गलत असर पड़ने लगता है. ऐसे मामलों को हमेशा निजी तौर पर सुलझाना चाहिए. हमेशा अकेले में शांति से चीजों पर बात करें और तब कोई फैसला लें.

नंबर 2- पार्टनर की कमजोरियों का मजाक उड़ाना

कई बार लोग दोस्तों या रिश्तेदारों के सामने अपने जीवनसाथी की कमजोरियों पर हंसी-मजाक कर लेते हैं. रिलेशनशिप कोच ऐसा नहीं करने की सलाह देते हैं. आपका छोटा सा मजाक आपके आपके पार्टनर के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचा सकता है. साथ ही इससे उनका आप पर भरोसा भी कम हो सकता है. ऐसे में मजाक में भी पार्टनर का सम्मान बनाए रखना जरूरी है.

नंबर 3- आपसी झगड़े या मतभेद शेयर करना

पति-पत्नी के बीच कभी-कभी तकरार होना सामान्य है, लेकिन इन झगड़ों को दूसरों से शेयर करना ठीक नहीं है. इससे लोग आपके रिश्ते पर राय देने लगते हैं. कई बार बाहरी दखल से स्थिति और बिगड़ जाती है. झगड़े को सुलझाने की कोशिश आपसी बातचीत से ही करनी चाहिए.

नंबर 4- आर्थिक समस्याओं की चर्चा करना

पैसे से जुड़ी बातें बहुत निजी होती हैं. अगर आप किसी तीसरे से अपनी आर्थिक दिक्कतें शेयर करते हैं, तो इससे पार्टनर को शर्मिंदगी या असहजता महसूस हो सकती है. इसके अलावा, लोग बेवजह सलाह देने या दखल देने लगते हैं. ऐसे मामलों को आपसी भरोसे और समझ से सुलझाना बेहतर होता है.

नंबर 5- पार्टनर की तुलना दूसरों से करना

इन सब से अलग रिलेशनशिप एक्सपर्ट कहते हैं, कभी भी अपने जीवनसाथी की तुलना किसी और से न करें. तुलना से केवल दूरी बढ़ती है. हर इंसान की अपनी खासियत होती है और उसे उसी रूप में स्वीकार करना ही सच्चे प्यार की निशानी है.

यानी रिश्ते में प्यार और भरोसा तभी मजबूत रहता है जब पति-पत्नी एक-दूसरे की प्राइवेसी और इज्जत का ध्यान रखते हैं. हर बात दुनिया के सामने लाना जरूरी नहीं. कुछ बातें अगर सिर्फ आप दोनों के बीच रहें, तो रिश्ता और भी खूबसूरत बन सकता है.

