Best Way To Choose Ripe Watermelon: गर्मी का मौसम शुरू होते ही बाजार में लाल और रसीले तरबूज मिलने लगते हैं. ये फल न केवल टेस्टी होता है, बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है. तरबूज का लाल रंग अट्रैक्टिव होता है, और इसका (How To Identify Artificial Watermelon) मीठा स्वाद इसे अन्य फलों से अलग बनाता है. इसे खाना भी बेहद आसान होता है. तरबूज में सोडियम, पोटैशियम, फाइबर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन C जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने के साथ-साथ एनर्जी भी देते हैं. गर्मी में इसका सेवन शरीर को हाइड्रेट रखता है और पानी की कमी को पूरा करता है. काला नमक डालकर खाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. साथ ही, (Safe And Natural Watermelon Buying Guide) इसमें कैलोरी कम मात्रा में होती है, जिससे वजन घटाने वालों के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है. हालांकि, बाजार में बड़ी मात्रा में नकली और केमिकल वाले तरबूज भी बिक रहे हैं, जो दिखने और स्वाद में असली तरबूज जैसे लगते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं. इन नकली तरबूजों के सेवन से बच्चों को पेट (Tips For Selecting Sweet And Fresh Watermelon) खराब होने की समस्या हो सकती है, वहीं बड़ों को पेट दर्द और अन्य हेल्थ से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं. हम आपको कुछ आसान उपाय बता रहे हैं जिनकी मदद से आप असली और मीठे तरबूज की पहचान कर पाएंगे.

1. पीले धब्बों को पहचानें: तरबूज खरीदते समय उसके रंग पर खास ध्यान दें. अगर तरबूज पूरी तरह गहरे हरे रंग का है, तो इसे लेने से बचें. इसके बजाय, ऐसे तरबूज चुनें जिन पर पीले या भूरे रंग का बड़ा धब्बा हो. यह धब्बा इस बात का संकेत देता है कि तरबूज नेचुरल तरीके से धूप में पका है और इसका स्वाद मीठा होगा.

2. हल्के से थपथपाकर जांचें: तरबूज खरीदते समय इसे हल्के से थपथपाकर देखें. अगर अंदर से गूंजती हुई खोखली आवाज आए, तो ये इस बात का संकेत है कि तरबूज पूरी तरह पका और रसदार है. वहीं, अगर आवाज भारी लगे, तो ये संकेत देता है कि तरबूज कच्चा हो सकता है.

3: छिलके की बनावट पर ध्यान दें: अच्छे और पके हुए तरबूज का छिलका गहरे हरे रंग का और थोड़ा खुरदुरा होता है. अगर छिलका बहुत ज्यादा चमकदार या चिकना दिखे, तो इसका मतलब है कि तरबूज पूरी तरह से पका नहीं है.

4: डंठल पर ध्यान दें: अगर तरबूज का डंठल सूखा और भूरे रंग का है, तो इसका मतलब है कि तरबूज धूप में पूरी तरह पका हुआ है और अंदर से मीठा होगा. वहीं, अगर डंठल हरा है, तो इसका मतलब है कि तरबूज को जल्दी तोड़ लिया गया है और ये पूरी तरह से नहीं पका है. ऐसे तरबूज खरीदने से बचें.

केमिकल वाले तरबूज की पहचान कैसे करें? (How To Check Watermelon For Chemicals)

अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तरबूज में केमिकल का इस्तेमाल किया गया है या नहीं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें.

सबसे पहले तरबूज को दो हिस्सों में काट लें.

अब एक कॉटन बॉल लें और इसे तरबूज के बीच के लाल हिस्से पर हल्के से दबाएं.

कॉटन को तरबूज के गूदे पर रगड़ें. अगर कॉटन पर हल्का लाल रंग आ जाए, तो समझ लें कि इसमें एरीथ्रोसिन केमिकल का इस्तेमाल किया गया है.

एरीथ्रोसिन एक तरह का लाल डाई होता है, जिसे तरबूज को ज्यादा लाल दिखाने के लिए मिलाया जाता है.

अगर कॉटन पर लाल रंग नजर आता है, तो ऐसे तरबूज से बचें क्योंकि इसमें केमिकल मिला हो सकता है.

केमिकल वाले तरबूज खाने के नुकसान

इससे पेट खराब हो सकता है.

ये पेट में गैस और अपच की समस्या ला सकता है.

बच्चों में सिरदर्द और स्किन पर रैशेज जैसी परेशानियां हो सकती हैं.

नर्वस सिस्टम पर नेगेटिव असर पड़ सकता है.

थायराइड की समस्या को बढ़ा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.