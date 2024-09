Mouth Ulcer Remedy: चंद मिनटों में ठीक हो जाएंगे मुंह के छाले, बस लेटकर करना है ये उपाय

Mouth Ulcer Home Treatment: मुंह में छाले (Mouth Ulcer) की समस्या अक्सर कुछ गलत खाने, पेट का हाजमा ठीक ना होने और लगातार दवाईयां लेने की वजह से हो जाते हैं. मुंह में छाले की समस्या के दौरान लोगों का खाना-पीना दुभर हो जाता है. मुंह में छाले के दौरान लोग बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े भी हो जाते हैं. मुंह में छाले होने के अन्य कारणों में हार्मोनल परिवर्तन और इमोशनल टेंशन भी शामिल है. मुंह में छाले कभी-कभी अपने आप भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन मसूड़े, भीतरी गाल, मुंह की छत और होंठ तक पहुंचने के बाद छालो का इलाज करना जरूरी हो जाता है. ऐसे में बिना किसी दवाई के मुंह के छाले का इलाज कैसे करें और आइए जानते हैं दादी और नानी के जमाने के इस आसान से देसी नुस्खे के बारे में.



मुंह में छाल होने के कारण ( Reasons for Mouth Ulser)



गलती से जीभ या गाल का दातों से कट जाना

ब्रेसेज और टीथ रिटेनर पहनने से

गलत टूथपेस्ट की वजह से

मासिक धर्म में हार्मोनल चैंजेंस की वजह से

डिप्रेशन

नींद में कमी होने की वजह से भी मुंह में छाले होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है.



मुंह के छाले ठीक करने का देसी नुस्खा ( Mouth Ulcer Desi Treatment)



-सबसे पहले फर्श या बेड पर लेट जाएं और दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर लें.

-इसके बाद अपनी टी-शर्ट या शर्ट को छाती तक चढ़ा लें और हो सके तो इसे उतार ही दें.

-फिर आपको एक गिलास पानी अपनी नाभि के ऊपरी हिस्से पर रखना है.

-वहीं, एक बताशा लेना है और इसे अपनी नाभि पर रखना है.

-इसके बाद गिलास से उंगलियों में पानी भरकर बताशे पर गिराते रहें.

ऐसा करने से क्या होगा ? (What is Fact behind this Hack)



ऐसा करने से बताशे के जरिए पानी नाभि को ठंडा करेगा और यह ठंडक पेट को राहत देगी. क्योंकि पेट खराब होने से ही अक्सर मुंह में छाले होने की समस्या पैदा होती है. अगर पेट ठंडा रहेगा तो मुंह में छाले जैसी समस्या कभी जन्म नहीं लेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.