बच्चे का कान किस उम्र में छिदवाना चाहिए? Ear Piercing करवाने से पहले इन 3 बातों का जरूर रखें ध्यान, डॉक्टर से जानिए

Ear Piercing Tips: भारतीय कल्चर में कान छिदवाने का बहुत चलन है. बचपन में ही लड़कियों के नाक-कान छिदवा ही दिए जाते हैं. भारत में ईयर पियर्सिंग यानी कान छिदवाने की परंपरा निभाई जाती है, लेकिन अक्सर माता-पिता अपनी राजकुमारी के कान छिदवाने को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि बिटिया के किस उम्र में कान छिदवाने चाहिए, क्योंकि जब कान छिदवाते हैं तो बहुत दर्द भी होता है. वो छोटा सा रोना और एक छोटा सा आंसू. हर माता-पिता इसे अपने दिल की गहराई में महसूस करते हैं. कान छिदवाना भले ही एक छोटा सा पल हो, लेकिन एक माता-पिता के लिए यह भावनाओं का तूफान होता है. बच्चों के चिकित्सक, डॉ. अर्पित गुप्ता ने बताया कि बच्चे का कान छिदवाने की सही उम्र क्या है और कान छिदवाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

इंस्टाग्राम पर डॉ. अर्पित गुप्ता ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चों की कान छिदवाने की सही उम्र क्या है और कान छिदवाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि छोटी सी गलती आगे चलकर भारी पड़ सकती है.

बच्चे का कान छिदवाने की सही उम्र क्या है?

डॉ. अर्पित गुप्ता ने बताया कि छोटी उम्र में बच्चे का कान छिदवाने चाहते हैं तो बच्चे की उम्र कम से कम 4 से 6 साल होनी चाहिए, क्योंकि इस उम्र तक बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है. इस समय बच्चा अपने इयररिंग्स का भी ध्यान रख सकता है और कान छिदवाने के प्रोसेस में होने वाले दर्द को कंट्रोल कर पाता है.

बच्चे के कान छिदवाने से पहले तीन बातों का ध्यान रखना जरूरी है. डॉ. अर्पित गुप्ता के मुताबिक, बच्चे की सेहत का ध्यान रखे और कान छिदवाने से पहले बच्चा हेल्दी होना चाहिए. बच्चे को किसी भी तरह का कोई इंफेक्शन नहीं होना चाहिए और बच्चे को फीवर नहीं होना चाहिए.

बच्चे के कान छिदवाने से 30 मिनट पहले माता पिता को एक बात का और ध्यान रखना चाहिए. कान पर नम्बिंग क्रीम और आईस यानी बर्फ लगाएं

इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को इयररिंग सर्जिकल स्टील और गोल्ड का ही होना चाहिए.

