AC With Fan: गर्मी के मौसम में AC यानी एयर कंडीशनर ही राहत का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है. लेकिन एक सवाल जो अक्सर लोगों को परेशान करता है वो ये है कि क्या AC के साथ पंखा (AC Ke Saath Fan Chalaen Ya Nahi) चलाना चाहिए या नहीं? कई लोग सोचते हैं कि इससे बिजली की खपत बढ़ेगी. कुछ मानते हैं कि इससे ठंडक का असर कम होता है. साफ-साफ कहें तो AC के साथ पंखा चलाना न सिर्फ सही है बल्कि फायदेमंद (Tricks To Get More Cooling From AC) भी है. अगर आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ कमरा जल्दी ठंडा होता है, बल्कि बिजली भी बचती है. आइए जानते हैं कैसे.

AC के साथ पंखा चलाएं या नहीं (Should We Switch on Fan With AC)

जब आप AC चलाते हैं तो वह एक कोने से ठंडी हवा फेंकता है. लेकिन अगर साथ में पंखा भी चल रहा हो, तो वही ठंडी हवा पूरे कमरे में आसानी से फैल जाती है. खासतौर पर सीलिंग फैन इस काम में सबसे अच्छा होता है. क्योंकि वो ऊपर से नीचे हवा भेजता है. इससे ठंडी हवा सीधे शरीर तक पहुंचती है और आपको जल्दी राहत महसूस होती है. सिर्फ AC से ठंडक का अहसास थोड़ा देर में होता है. लेकिन पंखे के साथ इसका असर दोगुना हो जाता है.

Photo Credit: Canva

अगर आप AC और पंखे दोनों को एक साथ चलाते हैं, तो AC का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रख सकते हैं. इससे AC को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है और पंखा हवा को पूरे कमरे में अच्छी तरह घुमा देता है. इससे कमरा जल्दी ठंडा होता है और AC का कंप्रेसर बार-बार ऑन नहीं होता.

यानी नतीजा ये होता है कि बिजली कम खर्च होती है और बिल में बचत होती है. इस तरीके से आप हर महीने अच्छी-खासी बिजली की बचत कर सकते हैं.

रात को जब AC चल रहा हो तो पंखे को लो स्पीड पर चलाना सबसे अच्छा रहता है. इससे ठंडी हवा शरीर तक धीरे-धीरे पहुंचती रहती है और नींद में कोई खलल नहीं होता. साथ ही AC भी कम समय में काम करता है. जिससे बिजली की बचत होती है और नींद भी सुकूनभरी आती है.

जब आप AC चालू करें तो पंखे को फुल स्पीड पर ना चलाएं. मीडियम स्पीड सबसे बेहतर रहती है क्योंकि इससे हवा कमरे में संतुलित रूप से फैलती है. तेज हवा ठंडक को उड़ा सकती है और बहुत धीमी हवा से असर कम हो सकता है. मीडियम स्पीड पर पंखा AC की ठंडी हवा को अच्छे से पूरे कमरे में घुमा देता है.

अगर आपका AC एक कोने में लगा है और हवा सीधे आप तक नहीं पहुंच रही, तो एक सिंपल ट्रिक अपनाएं. AC की ब्लेड्स को पंखे की दिशा में सेट कर दें. इससे पंखा ठंडी हवा को पकड़ कर पूरे कमरे में फैला देगा और ठंडक जल्दी फैलेगी.

जब AC वाले कमरे का दरवाजा बंद हो, तो हवा भारी हो जाती है. ऐसे में पंखा लो स्पीड पर लगातार चलाते रहें. इससे हवा सर्कुलेट होती रहती है और कमरे में ताजगी बनी रहती है. दमघोंटू अहसास नहीं होता और ठंडक लंबे समय तक बनी रहती है. प्रस्‍तुत‍ि: रोह‍ित कुमार

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.