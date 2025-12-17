गरम पानी की भाप लेने से क्या होता है? जानिए कितनी देर तक भाप लेनी चाहिए

Steam Benefits: सर्दियों का मौसम अपने साथ-साथ कई सारी बीमारियां भी लेकर आता है. खासतौर से अगर आपकी बॉडी सेंसिटिव है और इम्यूनिटी कमजोर है तो ये मौसमी बीमारियां होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. अधिकतर लोग ठंड में खांसी-जुकाम से परेशान रहते हैं. इससे छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है- भाप लेना जिसे अंग्रेजी में स्टीम इनहेलेशन (Steam Inhalation) कहा जाता है. ये न केवल सर्दी-जुकाम और छाती में जकड़न को कम करता है, बल्कि इसके अन्य फायदे भी हैं. आइए जानते हैं सर्दियों में भाप लेने से क्या होता है और कितनी देर तक भाप लेना सही माना जाता है.

1. फेस क्लीनिंग

चेहरे को गहराई से साफ करने के लिए भाप लेना बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. दरअसल, स्टीम लेने के दौरान चेहरे के पोर्स खुल जाते हैं और सभी प्रकार की गंदगी, धूल-मिट्टी हट जाती है. इसके अलावा ब्लैकहेड्स को हटाने के लिए यह तरीका बहुत कारगर माना जाता है.

सर्दियों में भाप लेने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है जिससे बॉडी का एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाता है. इसके अलावा मसल्स रिलैक्स करने के लिए भी भाप लेना बहुत ही ज्यादा लाभदायक माना जाता है.

अगर आपको सिर में काफी ज्यादा दर्द रहता है तो आप नियमित रूप से स्टीम ले सकते हैं. स्टीम लेने वाले पानी में आप चंदन का तेल और लैवेंडर ऑयल भी मिला सकते हैं. इससे स्ट्रेस कम होगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी.

सर्दियों के मौसम में जुकाम-खांसी की समस्या सबसे ज्यादा परेशान रहती हैं. इससे छुटकारा पाने के लिए आप स्टीम इनहेलेशन की मदद ले सकते हैं. दरअसल, भाप लेने से सांस की नली खुल जाती है और सूजन कम होती है.

कैसे और कितनी देर तक लेनी चाहिए भाप?

1. पहले पानी को उबाल लें.

2. अब उबले हुए पानी को सावधानी से एक बड़े बर्तन में डालें.

3. इसके बाद सिर के पीछे एक तौलिया ओढ़ लें जिससे भाप बाहर न निकल पाए.

4. अब आंखें बंद करें और धीरे-धीरे सिर को पानी के ऊपर झुकाएं, लेकिन पानी से लगभग 8 से 12 इंच की दूरी बनाए रखें. ध्यान रखें कि पानी को बिल्कुल भी छूना नहीं है.

5. नाक से धीरे-धीरे और गहरी सांस लें. इस प्रक्रिया को आप 2 से 5 मिनट कर सकते हैं.

6. हेल्थलाइन के मुताबिक एक बार में 10 से 15 मिनट से ज्यादा भाप नहीं लेनी चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.